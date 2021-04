Vitória se reapresenta e inicia preparação para encarar o Treze

Um dia depois de empatar em 1x1 com o Bahia de Feira pelo Campeonato Baiano, o Vitória se reapresentou nesta quinta-feira (1º), na Toca do Leão, e iniciou as preparações para enfrentar o Treze, pela Copa do Nordeste. O jogo, pela 7ª rodada do regional, será no próximo domingo (4), às 18h, no Barradão.

Após mais uma rodada de testes para detectar a covid-19, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos pelo estadual fizeram um regenerativo. Já os demais trabalharam no campo.

No gramado, os atletas foram separados em dois grupos. Um deles fez treino tático, sob o comando do técnico Rodrigo Chagas, enquanto o outro participou de mini jogos, com o assistente Flávio Tanajura. Por fim, os jogadores trabalharam finalizações.

Os meias Eduardo, Fernando Neto e Guilherme Rend, além do atacante Wesley, trabalharam em campo. Eles ainda estão sob supervisão do departamento médico do clube e seguem protocolo para que sejam liberados para a transição. Já o volante Maykon Douglas fez tratamento para a entorse no tornozelo direito, sofrida na última quarta-feira (31).

O Vitória terá mais dois dias de treinos, nesta sexta-feira (2) e sábado (3), antes de enfrentar o Treze. O técnico Rodrigo Chagas não terá à disposição para a partida os volantes Gabriel Bispo, que foi expulso na rodada anterior, no empate em 0x0 com o Confiança, e João Pedro, que levou o terceiro cartão amarelo.