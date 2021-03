Vitória se reapresenta e inicia preparação para pegar o Confiança

Um dia depois de empatar com o CRB em 1x1, no Barradão, pela Copa do Nordeste, o Vitória se reapresentou na manhã desta quinta-feira (25) e iniciou a preparação para enfrentar o Confiança. O duelo, pela 6ª rodada do torneio regional, será neste sábado (27), às 16h, no estádio Paulo Barreto, em Lagarto, Sergipe.

Como de costume, os jogadores passaram por testes para detecção da covid-19. Em seguida, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos contra o CRB participaram de um regenerativo. As exceções ficaram por conta de Vico e Guilherme Rend. O atacante sentiu dores no cotovelo esquerdo, enquanto o volante tem suspeita de lesão na parte anterior da coxa direita. Os dois vão passar por exames de imagem.

Os demais participaram de trabalho técnico em campo reduzido, sob o comando do técnico Rodrigo Chagas. A atividade teve foco nas quebras de linha do adversário e na posse de bola.

Nesta sexta-feira (26), os jogadores farão o último treino em Salvador e, após o almoço, os relacionados irão viajar para Sergipe.

O Vitória ocupa a 4ª posição do Grupo B da Copa do Nordeste, com oito pontos. A pontuação é a mesma do ABC e do Fortaleza, 2º e 3º colocados, respectivamente, mas as equipes aparecem na frente pelo melhor saldo de gols. O líder, com nove pontos, é o CSA.