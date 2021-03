Vitória se reapresenta e inicia preparação para pegar o Sampaio Corrêa

Um dia depois de empatar com o Bahia em 0x0 pelo Campeonato Baiano, o Vitória se reapresentou nesta quinta-feira (18). O elenco iniciou as preparações para enfrentar o Sampaio Corrêa, pela 4ª rodada da Copa do Nordeste. O duelo está marcado para sábado (20), às 20h30, no estádio Castelão, em São Luís.

Os jogadores que foram titulares no Ba-Vi participaram de uma atividade regenerativa. Em campo na Toca do Leão, os atletas fizeram um trabalho técnico, seguido de um treino tático comandado pelo técnico Rodrigo Chagas. Entre eles, estavam Wallace, Van e Vico, que foram poupados do clássico.

O meia Gabriel Santiago, que saiu machucado do jogo contra o Bahia, tem suspeita de lesão no ligamento do joelho e foi encaminhado para uma clínica para realizar exame de ressonância. O meia Eduardo, com dores na região lombar, e o volante Fernando Neto, que tem lesão grau 2 no músculo adutor, permanecem em tratamento.

Na manhã de sexta-feira (19), a delegação do Vitória embarca para o Maranhão, com escala em Recife, e tem desembarque programado para o início da tarde. O grupo deve finalizar a preparação para a partida contra o Sampaio Corrêa com uma atividade leve no hotel, segundo as programações da comissão técnica.