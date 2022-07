Vitória segue dono da melhor campanha da história no 1º turno da Série B

Não foi nessa temporada. O Vitória segue como dono da melhor campanha da história no primeiro turno da Série B do Brasileiro. As 19 rodadas iniciais da edição 2022 foram encerradas na noite de quarta-feira (20) e nenhum dos participantes conseguiu superar o desempenho que o rubro-negro teve em 2012.

Líder da atual competição, o Cruzeiro somou 42 pontos, após 13 triunfos, três empates e outras três derrotas. Na Série B de 2012, o Vitória também estava no topo da tabela na 19ª rodada, mas ostentava 44 pontos, somatório que ainda não foi alcançado por nenhuma outra agremiação na Série B antes da virada do turno. Naquela ocasião, o rubro-negro acumulava 14 vitórias, dois empates e três derrotas.

Ao final daquela Série B, o Vitória comemorou o acesso à elite do futebol nacional, mas na 4ª colocação, com os mesmos 71 pontos do Athletico-PR, que ficou com o 3º lugar, e São Caetano, que não subiu por amargar a 5ª posição. O Leão perdeu para o time paranaense no saldo de gols (16 contra 28) e venceu a equipe paulista no número de triunfos (21 contra 20).

Na atual temporada, a luta do Vitória é para retornar à Série B. Na Série C, o Vitória está em 10º lugar, com 21 pontos, a apenas um do G8, grupo de times que seguem adiante no torneio e vão brigar pelo acesso. A Aparecidense, dona da 8ª posição, tem 22 pontos.

O próximo compromisso do Leão é contra o Ferroviário, domingo (24), às 17h, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.