Vitória só empata com o Sampaio Corrêa no Nordestão: 1x1

Ainda não foi dessa vez que o torcedor rubro-negro comemorou o primeiro triunfo do clube do coração como visitante nesta edição da Copa do Nordeste. Na noite deste sábado (20), o Vitória apenas empatou em 1x1 com o Sampaio Corrêa, no estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão.

Em jogo de poucas emoções, Samuel anotou para o Leão. Antes, Dione já havia aberto o placar para a equipe maranhense. Com o resultado, o Vitória deixou escapar a chance de assumir a liderança do Grupo B do regional. Com sete pontos, o rubro-negro caiu da segunda para a terceira colocação. Já o Sampaio Corrêa seguiu na vice-lanterna do Grupo A, com apenas três pontos.

A primeira boa oportunidade de gol foi do Sampaio Corrêa. Jajá cruzou, o zagueiro João Victor tentou cortar e mandou a bola no travessão. No lance seguinte, a bola estufou a rede. Aos 16 minutos, Jajá fez novo cruzamento, Dione foi travado, mas depois, mesmo caído no gramado, conseguiu finalizar: 1x0.

O Vitória não se abateu e levou apenas oito minutos para deixar tudo igual no Castelão. Com passe na medida, Vico fez Samuel sair de cara para o gol. O centroavante rubro-negro chutou forte de canhota e marcou o quarto gol dele com a camisa do Leão: 1x1. No lance, Samuel estava impedido, mas a arbitragem não identificou isso em campo.

MESMO PLACAR

Logo no primeiro minuto da etapa final, um lance polêmico. Inicialmente a arbitragem marcou pênalti para o Sampaio Corrêa, em lance de João Pedro em cima de Guilherme Teixeira. Dione chegou a se posicionar para fazer a cobrança quando o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima anulou a marcação após conversar com um dos bandeirinhas.

Na sequência, o Vitória fez boa investida com Samuel. Livre na área, o centroavante teve a chance de marcar pela segunda vez no jogo, mas viu o goleiro Mota fazer boa defesa. Jefinho também teve boa oportunidade, mas não pegou bem na bola.

O próprio Jefinho fez nova investida perigosa aos 28 minutos, quando o Sampaio Corrêa chegou bem perto de ficar na frente do marcador outra vez. Ele recebeu de Sávio após boa jogada pela direita e chutou na trave.

PRÓXIMO JOGO

O Vitória volta a entrar em campo pela Copa do Nordeste na quarta-feira (24), às 19h30, quando recebe o CRB, no Barradão, em partida válida pela 5ª rodada do regional.

FICHA TÉCNICA

Sampaio Corrêa 1x1 Vitória - 4ª rodada da Copa do Nordeste

Sampaio Corrêa: Mota, Rony (Sávio), Allan, Paulo Sérgio e Marlon; André Luiz, Guilherme Teixeira, Dione (Gabriel Popó) e Matheus Cassini (Joanderson); Jajá (Gabriel Honório) e Jefinho. Técnico: Rafael Guanaes.

Vitória: Lucas Arcanjo, Van (Guilherme Rend), João Victor, Wallace e Pedrinho (Eron); Gabriel Bispo, João Pedro e Vico (Cedric); David, Samuel (Roberto) e Ygor Catatau (Hitalo). Técnico: Rodrigo Chagas.



Estádio: Castelão, em São Luís (MA)

Gol: Dione, aos 16 minutos, e Samuel, aos 24, do 1º tempo

Cartão amarelo: Dione, Samuel, Guilherme Teixeira, Gabriel Popó, Jajá e Rodrigo Chagas.

Arbitragem: Rodrigo José Pereira de Lima, auxiliado por Ricardo Bezerra Chianca e José Daniel Torres de Araujo (trio de PE).