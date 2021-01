Vitória tem 40% de chance de cair para Série C; veja as contas

A situação do Vitória na Série B já era delicada e ficou ainda mais após a derrota para o líder América-MG. A goleada por 4x0 não só magoou os corações rubro-negros como aumentou o risco de rebaixamento. De acordo com o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Leão tem 40,7% de chande de cair para a Série C.

O Vitória foi ultrapassado pelo Náutico e, agora em 16º lugar, soma 37 pontos e está a apenas um do Figueirense, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O bom é que entrará em campo contra o Avaí, quarta-feira (13), já sabendo dos resultados dos oponentes, que jogam nesta terça. A partida será a segunda consecutiva fora de casa, às 19h, no estádio Ressacada, em Florianópolis. Com 47 pontos, a equipe catarinense tem chance remota de obter o acesso.

Com 37,4% de aproveitamento no campeonato, o Leão não vence há quatro rodadas e certamente não terá vida fácil nas cinco derradeiras, em que terá pela frente a vice-líder Chapecoense, além de dois times que ainda lutam pelo acesso. Um é o Avaí, o outro é o Guarani.

A equipe comandada pelo técnico Rodrigo Chagas vai encarar só um adversário que briga contra o rebaixamento, o Botafogo-SP, na penúltima rodada. Na última, apesar do jogo ser fora de casa, o Brasil de Pelotas certamente já não terá pretensões. Atualmente com 44 pontos, tem chances ínfimas de acesso e rebaixamento (veja a tabela do Vitória e dos concorrentes acima).

Assim como o Vitória, outros cinco clubes lutam contra o rebaixamento. Matematicamente ainda não foi sacramentada a queda de nenhum, mas, na prática, o Oeste está rebaixado. Tem 23 pontos e, se ganhar todos os jogos restantes, chegará a 38, somente um ponto a mais do que o time baiano, primeiro fora da zona, já soma hoje.

A equipe paulista cumprirá tabela contra Cruzeiro, Confiança, Sampaio Corrêa e outros dois rivais que tentam afrouxar ou tirar a corda do pescoço: Náutico e Paraná.

Com sete pontos a mais que o Oeste, o Botafogo-SP também vive drama pra lá de complicado. A situação é tão delicada que os matemáticos apontam 97,7% de risco de rebaixamento. O vice-lanterna soma 30 pontos. Na reta final, vai encarar o líder América-MG e um adversário direto, o Vitória, na penúltima rodada. Os outros adversários são Sampaio Corrêa, CSA e Operário.

Com 85,2% de risco de rebaixamento aparece o Paraná, 18º colocado, com 33 pontos. O Oeste será o único rival teoricamente fácil que vai enfrentar, na penúltima rodada. Tem pela frente também dois rivais que brigam para conquistar o acesso, o CSA e o Cuiabá, além de Sampaio Corrêa e Cruzeiro.

Primeiro time dentro do Z4, em 17º lugar, o Figueirense é o concorrente que mais preocupa o Vitória. Tem 36 pontos, só um a menos que o Leão. Vai enfrentar um time que ocupa o G4, a Chapecoense, além do Juventude, 5º colocado que briga a ponto para conquistar o acesso. O Figueirense também encara Ponte Preta, que corre por fora na briga pelo acesso, Brasil de Pelotas e CRB.

Entre os times que estão na prática brigando com o rubro-negro, o Náutico é o único que está acima na tabela. Com 38 pontos, aparece em 15º lugar e diminuiu o risco de queda após vencer o Paraná na rodada passada: 19,1%. Apesar da reação na reta final, o Timbu tem duas pedreiras pela frente: o líder América-MG e o CSA, 4º colocado, na última rodada. Também enfrentará Ponte Preta, Cruzeiro e Oeste.

Náutico

15º lugar, com 38 pontos

Risco de rebaixamento: 19,1%

Jogos:

Náutico x América-MG

Ponte Preta x Náutico

Náutico x Oeste

Cruzeiro x Náutico

Náutico x CSA

Vitória

16º lugar, com 37 pontos

Risco de rebaixamento: 40,7%

Jogos:

Avaí x Vitória

Vitória x Chapecoense

Guarani x Vitória

Vitória x Botafogo-SP

Brasil de Pelotas x Vitória

Figueirense

17º lugar, com 36 pontos

Risco de rebaixamento: 56,1%

Jogos:

Chapecoense x Figueirense

Figueirense x Brasil de Pelotas

CRB x Figueirense

Juventude x Figueirense

Figueirense x Ponte Preta

Paraná

18º lugar, com 33 pontos

Risco de rebaixamento: 85,2%

Jogos:

Paraná x CSA

Sampaio Corrêa x Paraná

Paraná x Cuiabá

Oeste x Paraná

Paraná x Cruzeiro

Botafogo-SP

19º lugar, com 30 pontos

Risco de rebaixamento: 97,7%

Jogos:

Botafogo-SP x Sampaio Corrêa

América-MG x Botafogo-SP

Botafogo-SP x CSA

Vitória x Botafogo-SP

Botafogo-SP x Operário

Oeste

20º lugar, com 23 pontos

Risco de rebaixamento: 99,99%

Jogos:

Cruzeiro x Oeste

Oeste x Confiança

Náutico x Oeste

Oeste x Paraná

Sampaio Corrêa x Oeste