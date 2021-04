Vitória tem acerto encaminhado com atacante Samuel, do Fluminense

Após a rescisão de contrato com Walter, que se transferiu para o São Caetano, o Vitória voltou ao mercado da bola, à procura por um novo centroavante. E um nome desponta nas negociações: o jovem Samuel, do Fluminense. Aos 20 anos, o atacante deve chegar por empréstimo ao Leão até o fim da Série B.

A informação foi publicada inicialmente pelo Galáticos Online. O CORREIO entrou em contato com o diretor de futebol do Vitória, Alex Brasil, que admitiu o interesse no atleta, mas desconversou sobre o status da negociação. Segundo a apuração da reportagem, o acerto está encaminhado e só faltam detalhes para ser oficializado.

Samuel 'Granada', como é conhecido, foi contratado pelo Fluminense junto ao Nova Iguaçu em 2015 e se destacou nas categorias de base do tricolor. Estreou pelos profissionais na reta final do Brasileirão 2020, quando participou de dois jogos e marcou um gol. Na época, renovou o vínculo com o clube carioca, até o fim de 2025.

Na atual temporada, o centroavante começou como titular do Fluminense no Campeonato Carioca, mas perdeu espaço com o retorno dos titulares e com as chegadas dos novos reforços, como os atacantes Abel Hernández, ex-Internacional, e Raúl Bobadilla. Fez apenas quatro jogos, sem marcar gols, e deixou de ser relacionado há um mês.

Se a negociação for confirmada, Samuel chegará para um setor do Vitória que é composto, exclusivamente, por jovens. O técnico Rodrigo Chagas tem à disposição como centroavantes Samuel (de 21 anos), Eron (22 anos) e Aníbal Vega (20 anos).