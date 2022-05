Vitória tem aproveitamento de 50% como mandante na temporada

Se mostrar forte dentro de casa é uma questão de sobrevivência para o Vitória. Na zona de rebaixamento, o Leão precisa vencer em seus domínios para tirar a corda do pescoço na Série C do Brasileiro. Quarta-feira (18), às 20h30, o rubro-negro recebe o Botafogo-PB, no Barradão. Os ingressos, com preços que variam de R$ 20 a R$ 100, já estão à venda.

A vitória é o único resultado que tira o Leão do Z4. Com apenas quatro pontos, o time comandado por Fabiano Soares ocupa o 17º lugar e pode subir até o 14º. Para galgar tantas posições, precisará contar com tropeço do Campinense, que também joga amanhã, só que mais cedo, às 18h, contra o Ypiranga-RS, em Campina Grande (PB).

De qualquer forma, mesmo que o Campinense não perca, um triunfo contra o Botafogo-PB tira o Vitória da zona e o leva até o 15º lugar. Só o triunfo interessa. Em caso de empate, o Leão não sai do lugar. É hora de aproveitar o incentivo da arquibancada para fazer frente ao adversário paraibano.

Precisa melhorar

O aproveitamento do Vitória como mandante nesta temporada é de 50%. Venceu três, empatou outros três e perdeu dois dos oito jogos disputados no Barradão. Foram oito gols marcados e cinco sofridos.

Luidy é o artilheiro, mas sem número expressivo. Ele foi o único jogador do elenco a comemorar dois gols. Guilherme Queiroz, Eduardo, Marco Antônio, além de Jadson e Alisson Cassiano, que já não defendem mais o clube, balançaram a rede uma vez cada.

O ataque passou em branco em três oportunidades, no empate sem gols com o Atlético de Alagoinhas e nas derrotas por 1x0 para Floresta e Fortaleza. A defesa só não foi vazada em três oportunidades, contra o Carcará e nos triunfos diante de Glória (2x0) e Manaus (1x0).

Os números também mostram que o time teve desempenho melhor na etapa final dos jogos disputados no Barradão. No primeiro tempo, o Vitória marcou apenas dois gols e sofreu três. Já no segundo, o rubro-negro anotou cinco e sofreu dois.

Serão dois confrontos seguidos como mandante na Série C. Depois do Botafogo da Paraíba, o Vitória receberá o lanterna Confiança, domingo, às 17h. Duas vitórias consecutivas fariam o time sair da preocupação com o rebaixamento e começar a mirar uma das vagas no G8.

Do outro lado, um rival difícil. Na 9º colocação, com nove pontos, o Botafogo-PB só não está no G8 devido ao número de cartões recebidos, critério de desempate que o faz ficar atrás do Ferroviário. Como os sete primeiros colocados já entraram em campo nesta 6ª rodada, o Belo assumirá a vice-liderança caso vença amanhã.

O Leão vem de derrota dentro de casa. Foi no Barradão que o rubro-negro amargou a eliminação na terceira fase da Copa do Brasil. Deu adeus ao torneio na quinta-feira passada, ao perder por 1x0 para o Fortaleza. Porém, também foi no próprio estádio que o time de Fabiano Soares conquistou o primeiro triunfo na Série C, 1x0 diante do Manaus, no último dia 30.

Os números do Vitória no Barradão em 2022:

Jogos: 8 (3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas)

Aproveitamento: 50%

Gols marcados: 7 (2 no 1º tempo e 5 no 2º tempo)

Gols sofridos: 5 (3 no 1º tempo e 2 no 2º tempo)

Artilheiros: Luidy (2), Guilherme Queiroz, Eduardo, Jadson, Marco Antônio e Alisson Cassiano

Os jogos do Vitória como mandante em 2022:

Vitória 1x1 Juazeirense - Baiano - Barradão - 16/01

Gol de Guilherme Queiroz (1º tempo)

Técnico: Dado Cavalcanti

Vitória 1x1 Bahia - Baiano - Barradão - 02/02

Gol de Luidy (2º tempo)

Técnico: Dado Cavalcanti

Vitória 0x0 Atlético de Alagoinhas - Baiano - Barradão - 26/02

Técnico: Dado Cavalcanti

Vitória 2x1 Bahia de Feira - Baiano - Barradão - 16/03

Gols de Alisson Cassiano (1º tempo) e Eduardo (2º tempo)

Técnico: Dado Cavalcanti

Vitória 2x0 Glória - Copa do Brasil - Barradão - 23/03

Gols de Jadson e Luidy (ambos no 2º tempo)

Vitória 0x1 Floresta - Série C - Barradão - 16/04

Técnico: Geninho

Vitória 1x0 Manaus - Série C - Barradão - 30/04

Gol de Marco Antônio (2º tempo)

Técnico: Fabiano Soares

Vitória 0x1 Fortaleza - Copa do Brasil - Barradão - 12/05

Técnico: Fabiano Soares