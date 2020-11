Vitória tem bom retrospecto em casa contra os próximos rivais

Já são nove jogos em que o Vitória não ganha na Série B. O longo jejum, estabelecido desde o fim de setembro, tem feito o time se complicar na tabela da competição e, cada vez mais, figurar próximo da zona de rebaixamento. O Leão iniciou a 21ª rodada na 16ª colocação, apenas um ponto acima do Z4. Agora, há dois compromissos em casa. E o retrospecto contra os adversários é animador.

O primeiro a visitar o rubro-negro será o Figueirense. O jogo acontece nesta quinta-feira (12), às 21h30, marcando a 8ª vez que as equipes medirão forças no Barradão, entre partidas pela primeira divisão, segundona e Copa do Brasil. Nos sete encontros anteriores, o Vitória ganhou três vezes (43%), com todos os triunfos terminando com resultados expressivos: dois 4x0 e um 3x1.

Já o visitante só saiu do estádio como vencedor uma única vez. Aconteceu há seis anos, na Série A de 2014, por 1x0. O Leão e o Figueira ainda empataram em Salvador outras três vezes. Entre elas, o 2x2 pela segunda divisão do ano passado. Dessa forma, o aproveitamento do rubro-negro em casa, sobre o rival, é de 57%.

Depois do Furacão, será a vez da Ponte Preta entrar em campo no Barradão, no dia 20, pela 22ª rodada. E, contra a Macaca, os números são ainda mais animadores, com direito a 100% de aproveitamento do Vitória em seu estádio pela Série B. Foram três encontros pela competição, em 2007, 2011 e 2019, com triunfos por 4x0, 2x0 e 2x1, respectivamente.

Além das três partidas pela segundona, as duas equipes também mediram forças outras sete vezes em Salvador, todas pela Série A. O Leão saiu vencedor em duas ocasiões e a Ponte, de outras duas. Os outros três confrontos terminaram com empate.

Assim, somando as duas divisões, são cinco triunfos para o rubro-negro (50%), dois para os paulistas (20%) e três empates (30%). No geral, o aproveitamento do Vitória em casa, sobre a Ponte Preta, é de 60%.

Para quem já foi o melhor mandante da Segundona, é bem verdade que os números recentes no Barradão não são animadores. O rubro-negro não vence em seu estádio há cinco jogos, somando três derrotas e dois empates. Mas pode se inspirar no retrospecto contra os dois rivais para quebrar, finalmente, o jejum. Essa é a missão mais urgente, na visão do técnico Eduardo Barroca.

“Em casa a gente precisa fazer a diferença. Mas, na verdade, a gente nem se pode dar ao luxo de pensar em dois jogos. A gente precisa trabalhar com excelência para o próximo jogo pela situação que vive na tabela e pela situação anímica que vive como equipe. Repito: precisamos interromper essa sequência sem vitória o mais rápido possível, para que voltemos a ter um equilíbrio e um nível de confiança alto na competição”, disse.