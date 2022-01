Vitória tem dia de treino tático; clube anuncia mais três casos de covid-19

O Vitória fez mais um dia de treinamento nesta quinta-feira (13), de olho na estreia na temporada 2022. O primeiro compromisso do rubro-negro no ano será pelo Campeonato Baiano, contra o Juazeirense. A partida está marcada para domingo (16), às 16h, no Barradão.

Na Toca do Leão, o técnico Dado Cavalcanti comandou um tático em em campo reduzido, com o objetivo de aprimorar ações ofensivas. Em seguida, o comandante completou as atividades com um trabalho de bola parada. O treinador terá mais dois dias de preparação antes da estreia pelo Baianão.

Nesta quinta-feira (13), o Vitória também anunciou mais três profissionais com resultado positivo para a covid-19: o preparador físico do sub-20, Júlio César Sacramento; o preparador físico das categorias de base, Jeferson Queiroz, que estava auxiliando na academia; e o fisiologista Rafael Daltro.

No início da semana, o clube já tinha confirmado 15 casos da doença, sendo sete atletas (David, Jeferson Renan, Alan Santos, Mateus Morais, Dinei, Caíque e Carlos) e oito membros da comissão técnica.

Com o aumento no número de casos de covid-19, o governador da Bahia, Rui Costa, limitou a três mil pessoas o público nos estádios pelos próximos 15 dias. Por causa disso, o Vitória já anunciou que apenas os sócios terão acesso ao Barradão para o jogo contra o Juazeirense.