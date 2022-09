Vitória tem força máxima para enfrentar o ABC; veja provável time

Sem titulares suspensos ou contundidos, o Vitória terá força máxima para enfrentar o ABC, domingo (4), às 17h, no Barradão, em jogo válido pela terceira rodada do quadrangular decisivo da Série C do Brasileiro.

Com portões fechados, sem a presença da imprensa, o técnico João Burse comandou nesta quinta-feira (1º) um coletivo no gramado do palco do jogo para ajustar o time que mandará a campo.

O único jogador do elenco que está suspenso é o lateral direito Iury. Ele substituiu Alemão durante o último jogo, mas levou dois cartões amarelos e foi expulso de campo. Como era reserva, não gera impacto no time titular.

João Burse tem a opção de manter o onze inicial que vem escalando, mas a tendência é que o treinador promova ao menos uma mudança.

O lateral esquerdo Guilherme Lazaroni e o meia-atacante Gabriel Honório têm chance de estar em campo no apito inicial. Na quarta-feira (31), quando a atividade foi aberta à imprensa, eles participaram do treinamento realizado à parte com os titulares.

Lazaroni, antes titular, pode reaparecer no lugar de Sánchez, que jogou as últimas três partidas. Já Gabriel Honório pode ganhar a segunda chance de começar em campo com a camisa do Vitória. Ele costuma entrar nos jogos no lugar de Eduardo, mas há a possibilidade de ser escalado também como ponta, na posição hoje ocupada por Luidy.

O atacante caiu de produção e foi substituído no intervalo do jogo contra o Figueirense. Na ocasião, Hitalo foi o escolhido para a vaga dele e é outro que corre por fora. O prata da casa já está recuperado do edema no pé.

Uma provável escalação do Vitória diante do ABC teria Dalton, Alemão, Alan Santos, Marco Antônio e Sánchez (Guilherme Lazaroni); Léo Gomes, Dionísio e Eduardo; Luidy (Gabriel Honório), Tréllez e Rafinha.

Diante da equipe potiguar, o Leão busca a reabilitação na Série C, após sofrer goleada por 5x1 contra o Figueirense, no último domingo (28), no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

O Vitória ocupa o terceiro lugar do Grupo C, com os mesmos três pontos da equipe catarinense, porém pior saldo de gols (3 contra -3). Próximo adversário rubro-negro, o ABC tem seis pontos e não só lidera como é o único time com 100% de aproveitamento entre os oito que disputam os quadrangulares. O Paysandu é o lanterna do grupo, sem pontuar. Os dois primeiros colocados de cada grupo conquistarão o acesso à Série B.