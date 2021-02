Vitória tem perdas, mas mantém esqueleto do time titular em 2021

A temporada 2021 do Vitória está apenas começando, mas já é possível projetar o time da estreia do Campeonato Baiano, dia 21, contra o Unirb, no estádio Carneirão, em Alagoinhas. O rubro-negro perdeu peças importantes após o encerramento da Série B do Brasileiro, mas a longevidade de alguns contratos permitiu a manutenção de uma espinha dorsal.

A perda mais significativa foi a do centroavante Léo Ceará, contratado pelo Yokohama Marinos, do Japão. Nenhum outro jogador do elenco mostrou pontaria mais certeira que a do artilheiro, autor de 20 gols na temporada. Ao anotar sete, Vico foi quem chegou mais perto.

Apesar de terem sido os últimos contratados em 2020, o volante Matheus Frizzo e o meia Thiago Lopes conquistaram vaga permanente no time titular, mas não seguirão na Toca, a não ser que o Vitória consiga efetuar as renovações de contrato. Eles estavam emprestados por Grêmio e Coritiba, respectivamente, e tiveram os vínculos com o rubro-negro encerrados após a Série B.

Lucas Cândido não era titular absoluto, mas costumava ser utilizado com frequência e é outro que deixou o clube. Pelo mesmo motivo, porém sem o mesmo prestígio, outros oito jogadores também saíram: o goleiro César, os laterais direitos Jonathan Bocão e Léo, os volantes Romisson e Gérson Magrão, o meia Marcelinho e os atacantes Ewandro e Júnior Viçosa.

Dono da lateral esquerda após a saída de Thiago Carleto em novembro, Rafael Carioca perdeu credibilidade no final do campeonato por questões extra-campo e, apesar de ter vínculo até dezembro, pode deixar a Toca. Ele foi um dos sete jogadores que não se reapresentaram como previsto na segunda-feira. O clube não deu justificativa. Sem contar com os atletas citados, ainda assim o Vitória conta com pelo menos sete que tinham status de titular na temporada 2020.

Posição por posição

Com contrato até dezembro deste ano, Ronaldo só não jogou no fim da Série B porque se recuperava de uma lesão na coxa. O goleiro foi um dos destaques do Vitória e é o dono da posição atualmente.

A lateral direita teve muitos donos no ano passado. Não que Van seja a solução a longo prazo, mas foi o jogador com mais regularidade na posição e, por isso, está credenciado a seguir como titular. Leandro Silva também é opção, mas levando em consideração o que se viu até aqui, inicia a nova temporada entre os reservas.

A dupla de zaga formada por João Victor e Wallace deve ser mantida. Os dois ainda terão a sombra de Maurício Ramos, que foi titular em boa parte de 2020 e terminou o ano como reserva. A única novidade no sistema defensivo seria a entrada de Leocovick no lugar de Rafael Carioca. O lateral esquerdo de 21 anos tem contrato até dezembro e foi titular nos dois últimos jogos da Série B, contra Botafogo-SP e Brasil de Pelotas.

Do meio pra frente, o técnico Rodrigo Chagas precisará fazer uma reformulação. Titular em 41 dos 42 jogos da temporada passada, o volante Guilherme Rend corre risco de ficar fora da estreia no estadual. Ele passou a última semana, quando deveria estar de folga, fazendo tratamento para se recuperar de uma lesão na coxa.

Caso não tenha condições de atuar, há opções, ao menos até o momento, como Rodrigo Andrade e Gabriel Bispo, que teoricamente retornam após empréstimos a CSA e Juventude, respectivamente, além de Maykon Douglas e Paulo Vitor, pratas da casa. Todos fazem a função de primeiro volante. Entre eles, Gabriel Bispo foi o jogador que mais se destacou em 2020, só que com a camisa do Juventude, que conquistou o acesso à Série A. Ele tem contrato com o Vitória até dezembro de 2022 e, por ter chamado a atenção, pode ser negociado.

Fernando Neto continuaria no papel de segundo volante do time e a armação das jogadas passaria a ser de responsabilidade de Eduardo, promessa da base de 22 anos, que fez 17 jogos na Série B e terminou a competição em alta.

No ataque, Vico e Alisson Farias são os jogadores mais técnicos para os lados do campo. Já o homem de referência ainda é uma incógnita. Além de Léo Ceará ter se transferido para o futebol japonês, Júnior Viçosa, que não marcou sequer um gol com a camisa do Vitória, teve o contrato encerrado. Jordy Caicedo tem contrato até dezembro de 2022, mas deixou o clube e foi anunciado pelo CSKA Sofia, da Bulgária, em meio a um imbróglio que provavelmente só será resolvido pela Fifa.

Como o Vitória cumpre punição e não tem autorização da CBF para contratar, o técnico Rodrigo Chagas precisará recorrer à base caso queira ter um centroavante titular. Eron, que retornou de empréstimo ao Remo, e Samuel, autor do gol do triunfo por 1x0 contra o Brasil de Pelotas na rodada derradeira da Série B, são as opções.

Uma possível formação do time titular para o começo da temporada teria: Ronaldo, Van, João Victor, Wallace e Leocovick; Guilherme Rend (Gabriel Bispo), Fernando Neto e Eduardo; Vico, Samuel e Alisson Farias.