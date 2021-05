Vitoria tem surto de covid-19 às vésperas de decisão no Baiano

O jogo com o Fluminense de Feira não é a única preocupação atualmente na Toca do Leão. O Vitória enfrenta um surto de covid-19 às vésperas de decidir vaga nas semifinais do Campeonato Baiano. O rubro-negro vai entrar em campo contra o adversário do interior bastante desfalcado.

Além de baixas por contusão e suspensão, o clube tem atualmente 12 jogadores e três integrantes da comissão técnica infectados pelo vírus. A bola rola na quarta-feira (5), às 19h30, no Barradão.

O goleiro Ronaldo, os volantes Gabriel Bispo e Fernando Neto, e o atacante David já tinham testado positivo na semana passada e por isso não enfrentaram a Jacuipense no último domingo (2).

Nesta terça-feira (4), também foi detectado que o goleiro Yuri, o lateral direito Van, o zagueiro João Victor, o volante João Pedro, os meias Eduardo e Soares, além dos atacantes Vico e Eron também contraíram a doença.

Deste último grupo diagnosticado, já não entrariam em campo Van, com incômodo na panturrilha, João Victor, por opção técnica após falhar na rodada passada, João Pedro, suspenso, e Vico, contundido na coxa.

Além dos 12 jogadores, três integrantes da comissão técnica também estão com covid-19, o auxiliar técnico Flávio Tanajura e os preparadores físicos Ednilson Sena e Rodrigo Santana.

A partida contra o Fluminense de Feira é a última da fase classificatória do Campeonato Baiano. Com 10 pontos, o rubro-negro é o 6º colocado. Apenas os quatro primeiros avançam à próxima fase do estadual.

Confira os 19 jogadores que desfalcam o Vitória:

Covid-19: Yuri, Ronaldo, João Victor (e opção técnica), Eduardo, Soares, Gabriel Bispo, Fernando Neto, David e Eron.

Contusão: Lucas Arcanjo, Marcelo Alves, Van (e covid-19), Raul Prata, Pedrinho, Gabriel Santiago, Guilherme Rend e Vico (e covid-19)

Suspensão: João Pedro (e covid-19) e Samuel