Vitória tenta reabilitação diante do melhor visitante da Série B

Abater o visitante mais indigesto da Série B é a missão do Vitória na noite desta terça-feira (6). Adversário da vez, pela 14ª rodada, o América Mineiro tem a melhor campanha fora de casa entre os 20 times da competição. A bola rola às 19h15, no Barradão, e, para se manter na briga pelo G4, o Leão precisa causar danos à estatística do rival.

O Vitória tem 18 pontos, quatro a menos que o Paraná, 4º colocado, e iniciou a rodada em 8º lugar - caiu para 9º devido ao triunfo do Operário sobre o Oeste por 1x0. Portanto, mesmo se vencer, não entrará na zona de acesso nesta rodada, mas um triunfo é importante para não se distanciar do pelotão da frente. Além disso, ganhar significaria também ultrapassar o próprio América-MG, que soma 20 pontos e está em 8º.

A equipe mineira está na briga por uma vaga no G4 justamente pela campanha fora de casa. Dos 20 pontos que tem, 12 foram conquistados longe de Belo Horizonte. Em sete jogos como visitante, o América-MG anotou três vitórias, três empates e apenas uma derrota, para o Sampaio Corrêa, na 8ª rodada. O aproveitamento é de 57,14%.

Os números mostram que a consistência defensiva fazem a diferença. O América-MG tem a zaga menos vazada como visitante. Foram dois gols sofridos em sete jogos.

“Será um jogo muito importante. Sabemos da qualidade do adversário, mas temos condições de buscar a vitória”, afirma o técnico rubro-negro Bruno Pivetti. “É um jogo importantíssimo”, reforça o meia Marcelinho.

“Vamos dizer que é a mesma situação de quando pegou o Oeste. Estava nessa mesma situação de pontos, tanto para cima como para baixo. Não gosto de falar para baixo porque nosso objetivo sempre foi para cima e a gente tem time para isso. Infelizmente as vitórias não aconteceram com frequência. Mas é focar nisso nesses dois jogos. Tentar os seis pontos”, afirma o jogador. Depois do América-MG, o Vitória joga contra o Avaí, sábado, às 16h30, também no Barradão.

O triunfo por 3x1 contra o Oeste na 11ª rodada foi o último do time. O resultado fez o rubro-negro ficar a um ponto do G4, mas com a derrota por 1x0 para o CSA e o empate em 1x1 com o Operário na sequência o Leão desperdiçou a oportunidade de ficar entre os quatro primeiros colocados, algo que ainda não aconteceu após o fechamento de nenhuma das 13 rodadas.

“A gente tem focado bastante. Quando está bem perto do G4, acaba batendo na trave, empatando ou perdendo. Foi a situação desses últimos dois jogos. A gente está tentando conversar e entender para que isso não ocorra mais e chegue no G4 para não sair mais até o final do campeonato”, comenta Marcelinho.

Forte em casa

Se os números do América-MG como visitante impressionam, os do Vitória como mandante também impõem respeito. O Leão tem a 3ª melhor campanha dentro de casa da Série B. O aproveitamento no Barradão é de 72,2%, inferior apenas ao da Chapecoense (86,7%) e ao do líder Cuiabá (81%). Em números absolutos também é terceiro no quesito, e os 13 pontos ficam abaixo de Cuiabá (17) e Paraná (14). São quatro vitórias, um empate e uma derrota - para o CSA por 1x0.

E é em casa que o Vitória pretende se reabilitar. Na partida desta terça, o time contará com o retorno de Vico. Punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela expulsão contra o Ceará, na Copa do Brasil, o atacante ficou fora do jogo contra o Operário, assim como Léo Ceará, que, pelo mesmo motivo, ainda cumprirá mais uma rodada de suspensão e não enfrenta o time mineiro.

O Vitória deve entrar em campo com Ronaldo, Jonathan Bocão, João Victor, Wallace e Thiago Carleto; Guilherme Rend, Fernando Neto e Marcelinho; Ewandro, Júnior Viçosa e Alisson Farias.

Já o América-MG, que vem de três empates por 0x0 seguidos, contratou o atacante Lohan, do Botafogo-PB, que ainda não estreia. O time tem os desfalques do atacante Rodolfo e do zagueiro Eduardo Bauermann, lesionados, além do volante Flávio, do zagueiro Sabino e do lateral João Paulo, isolados por terem sido diagnosticados com covid-19. O trio não vinha sendo titular.

A provável escalação da equipe treinada por Lisca tem Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Anderson, Messias e Sávio; Zé Ricardo, Juninho e Alê; Ademir, Léo Passos e Felipe Azevedo.