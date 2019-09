Vitória terá 11 dias para melhorar ataque e recuperar lesionados

Depois de vencer o Vila Nova por 2x0, na terça-feira (3), o Vitória só voltará a campo no dia 14, um sábado, contra o Guarani, no Barradão, a partir das 16h30.

Isso significa que o técnico Carlos Amadeu terá, pela primeira vez, um período tão grande quanto 11 dias para trabalhar antes da próxima partida. A falta de tempo para treinar era algo de que o treinador vinha se queixando. Nesta quinta-feira (5) ele completa um mês no cargo, e o time realizou sete partidas no período.

Será a oportunidade para o rubro-negro zerar o departamento médico. A recuperação terá que começar pelo gol, já que Martín Rodríguez desfalcou a equipe nas duas últimas rodadas por causa de um corte no joelho esquerdo.

Quem também ficou de fora das duas últimas partidas foi o lateral direito Van, com uma lesão muscular. Ele havia ganhado a vaga como titular desde a segunda partida sob comando de Amadeu, a vitória por 1x0 sobre o CRB pela 16ª rodada.

“Vamos fazer um trabalho de recuperação dos atletas. Alguns, inclusive, têm necessidade de maior ritmo de jogo e vão jogar pelo sub-23. Os atletas terão descanso no fim de semana e aí a gente volta a trabalhar normalmente [na segunda-feira] com foco total para o Guarani, dessa vez com tempo maior para treinar”, explicou o comandante.

Amadeu quer aproveitar a semana para melhorar algumas carências da equipe, como o ataque: “Aí a gente vai dar realmente atenção maior à parte ofensiva, de posse de bola. Apesar de o time não ter muito essa característica, tentar extrair o máximo de controle, que é o que a gente busca neste momento”.

O rubro-negro voltou de Goiânia na quarta-feira (4) e desembarcou em Salvador no final da tarde. O grupo se reapresenta na manhã desta quinta.