Vitória terá 20 jogadores revelados na Toca no elenco profissional

O Vitória terá um elenco profissional recheado de jovens no começo da temporada 2021. O grupo que se reapresentará na segunda-feira (8) será composto por 20 jogadores revelados nas categorias de base. Já experientes, o goleiro Ronaldo, 24 anos, e o zagueiro Wallace, 33, são referências para os outros 18 que terão a oportunidade de buscar um espaço no time.

A base representará metade do elenco, que atualmente conta com 40 atletas. Esse número geral, no entanto, será reduzido, já que engloba todos que têm contrato vigente, mas não necessariamente permanecerão na Toca do Leão este ano, casos do goleiro João Gabriel e do volante Rodrigo Andrade, por exemplo.

A crise financeira pela qual passa o rubro-negro, a punição imposta pela CBF que impede o clube de contratar novos atletas, a decisão de disputar todas as competições do ano com o mesmo elenco e o desejo de voltar a ser um forte revelador de talentos para o mercado nacional e internacional contribuíram para o aproveitamento de tantos garotos neste começo de temporada.

Outro fator determinante é a permanência de Rodrigo Chagas no comando do time. Ídolo rubro-negro dentro dos gramados, o ex-lateral revelado na Toca era técnico da equipe sub-20 até novembro e conhece o potencial das peças disponíveis na base. Não à toa as observou na última rodada da Série B do Brasileiro, disputada no dia 29 de janeiro. Como o Vitória já havia se livrado do rebaixamento, escalou cinco pratas da casa entre os titulares - Yuri, Mateus Moraes, Gabriel Santiago, Eduardo e Ruan Nascimento. Durante a partida, ainda mandou a campo Pedrinho e Samuel, que garantiu o triunfo por 1x0 contra o Brasil de Pelotas.

Entre os 18 jovens que se apresentarão na segunda-feira, apenas três ainda não estrearam como profissional: o goleiro João Cabral, o zagueiro Marco Antônio e o centroavante Ronaldo.

João Cabral tem 19 anos e, no ano passado, defendeu o Vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior e no Brasileiro sub-20, única competição disputada em 2020 pelo zagueiro Marco Antônio, de 20 anos. Além do torneio nacional, Ronaldo, 18 anos, também jogou a Copa do Nordeste sub-20.

Outros três atletas da lista retornaram de empréstimo. Antes lateral direito, o agora volante Cedric estava no CSA, e o atacante Ruan Levine volta após passar pelo Jacuipense. Cedric, 22 anos, fez 16 jogos com a camisa da equipe alagoana, sendo nove como titular, e marcou um gol. O contrato dele com o Vitória vai até o final deste ano. Com a mesma idade e duração do vínculo com o rubro-negro, Ruan Levine vestiu a camisa do Jacuipense cinco vezes, quatro como titular e não balançou a rede.

O terceiro jogador a retornar de empréstimo é o zagueiro Carlos, que defendeu o Leão em cinco jogos antes da pandemia e, no segundo semestre, foi emprestado ao Palmeiras. Tem 20 anos, fez 19 jogos pelo time sub-20 da equipe paulista e será opção para o técnico Rodrigo Chagas.

A relação ainda poderá ser ampliada, já que o futuro do lateral direito Wellisson e do centroavante Eron não está definido. Ambos iniciaram a temporada passada como titulares do time de aspirantes que representou o rubro-negro no Campeonato Baiano nos três primeiros meses de 2020, foram integrados ao elenco principal durante a pandemia e emprestados ao Remo em setembro, mas não produziram fora do clube o suficiente para chamar a atenção da atual comissão técnica. O mesmo vale para o meia Nickson, que volta do Criciúma.

Wellisson, 21 anos, nem chegou a jogar pelo time paraense na Série C. Relacionado para apenas uma partida, ele foi dispensado no final de dezembro. Tem contrato com o Vitória até dezembro do ano que vem. Já Eron, 22 anos, disputou oito jogos, sendo três como titular, inclusive o jogo de ida da final da Série C, contra o Vila Nova. Não fez gol pelo Remo e tem vínculo com o rubro-negro até abril de 2022. Nickson, cujo contrato termina em dezembro, disputou três partidas pelo Criciúma na Série C, todas saindo do banco de reservas.

Confira a lista dos garotos que iniciarão a temporada 2021. Mais experientes, o goleiro Ronaldo e o zagueiro Wallace, tambem formados no clube, não aparecem nela:

GOLEIROS

Yuri Sena

Lucas Arcanjo

João Cabral

LATERAIS

Pedrinho

ZAGUEIROS

Mateus Moraes

Carlos

Marco Antonio

VOLANTES

Maykon Douglas

Paulo Vítor

Figueiredo

Cedric

MEIAS

Eduardo

Gabriel Santiago

ATACANTES

Ruan Nascimento

Caíque Souza

Samuel

Ruan Levine

Ronaldo