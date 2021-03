Vitória terá Ruan Nacimento, Raul Prata e Marcelo Alves contra o CRB

Diante do CRB, o Vitória terá pelo menos três mudanças com relação ao time que empatou em 1x1 com o Sampaio Corrêa, no último sábado (20), no estádio Castelão, em São Luís, pela 4ª rodada da Copa do Nordeste. Ruan Nascimento, Raul Prata e Marcelo Alves estarão em campo no novo compromisso pelo regional. O rubro-negro recebe a equipe alagona na quarta-feira (24), às 19h30, no Barradão.

As novidades foram confirmadas pelo técnico Rodrigo Chagas. “Dentro daquilo que tínhamos planejado, provavelmente teremos a estreia do Raul e do Marcelo nesse jogo, além da gente poder ter também a presença do Ruan Nascimento nessa partida. Estamos buscando encontrar a equipe ideal, mas o importante é saber que a gente tem um elenco e pode contar com todos os atletas", afirmou o treinador, que não especificou os jogadores que deixarão o time.

Na lateral direita, não há dúvida. A vaga será cedida por Van para Raul Prata. Como o zagueiro João Victor foi titular nos oito jogos feitos pelo Vitória na temporada, a tendência é que ele seja poupado contra o CRB e, nesse caso, Marcelo Alves estrearia ao lado de Wallace.

Ruan Nascimento será o terceiro homem de meio-campo, função desempenhada por Vico na rodada passada. O atacante pode voltar a compor o ataque pelo lado direito do campo ou ver, do banco, Ygor Catatau atuar na posição outra vez.

O Vitória deve entrar em campo contra o CRB com Lucas Arcanjo, Raul Prata, Marcelo Alves, Wallace e Pedrinho; Gabriel Bispo, Guilherme Rend (João Pedro) e Ruan Nascimento; David, Samuel e Vico (Ygor Catatau).

Rodrigo Chagas segue sem poder contar com os lesionados Fernando Neto, Eduardo, Wesley e Gabriel Santiago, que passará por cirurgia. Após contusão na coxa, o atacante Caíque Souza foi liberado para voltar a campo e treinou com a supervisão do preparador físico Ednilson Sena, mas ainda está em observação.

Entre os 23 jogadores convocados, há quatro novidades no banco de reservas. Após não serem relacionados diante do Sampaio Corrêa, o zagueiro Mateus Moraes, o volante Maykon Douglas, o meia Soares e o atacante Walter são opções contra o CRB.