Vitória toma virada e estreia na Série B com derrota por 3x1

O Vitória tinha apenas uma missão na estreia da Série B: ser um time diferente daquele que tinha apresentado no início de 2019. Depois de ser eliminado do Campeonato Baiano, Copa do Brasil e Copa do Nordeste, o rubro-negro garantiu que viria com uma nova garra para sua competição mais importante este ano. E, diante do Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, o Leão decepcionou.

Após sair na frente no placar, o time do técnico Claudio Tencati acabou derrotado por 3x1. Dos gols do rival, um foi de pênalti e o outro contra, feito por Edcarlos.

No primeiro tempo, a equipe da casa teve mais chances de gol. Em uma delas, aos 12 minutos, Caíque foi acionado e fez uma incrível defesa, impedindo que um chutaço, de longe de Erick, abrisse o placar. Do lado baiano, um belo lance aconteceu aos 35, quando Andrigo invadiu a área e chutou forte. No fim da etapa, porém, os atletas das duas equipes sentiram o forte calor e diminuíram o ritmo.

Logo no início do segundo tempo, aos dois minutos, o Vitória conseguiu balançar a rede com Caíque Silvio, atacante da base, estreante como profissional, que justificou a aposta de Tencati nele. O garoto cabeceou no cantinho após jogada individual de Rodrigo Andrade pela direita.

Só que o Botafogo-SP não quis saber da vantagem dos visitantes e tratou de empatar aos 13, com Rafael Costa. As imagens de TV, no entanto, mostraram que o atacante estava impedido quando recebeu o passe, antes de chutar rasteiro no canto de Caíque. A arbitragem errou e validou o gol.

O placar igualado desanimou o Leão, que não conseguiu voltar a se concentrar no duelo. E assim ficou boa parte do tempo, deixando o Botafogo-SP dominar. Tomou a virada aos 34, com pênalti convertido por Rafael Costa, e viu o anfitrião ampliar a vantagem logo no minuto seguinte com um gol contra de Edcarlos.

"Sempre quando perde é dia ruim. Time estava bem postado, dentro que esperávamos. Fizemos, saimos na frente, demos vacilo no contra-ataque, tomamos gol de pênti. E terceiro gol é de responsabilidade total minha. Era pra ter definido mais rápido. Time melhorou na transição, mas não adianta se nós não vencermos. Vamos trabalhar bem essa semana para procurar não repetir os erros que cometemos", comentou o zagueiro, em entrevista ao SporTV.

O Vitória agora só tem compromisso no próximo sábado (4), quando encara, no Barradão, o Vila Nova. Já o Botafogo-SP abre a segunda rodada na terça-feira (30), quando visita o América-MG no Independência, em Belo Horizonte, às 21h30.

O jogo

A partida começou movimentada, com ataques dos dois lados. Foi o Vitória quem teve a primeira grande chance de abrir o placar, ainda no primeiro minuto. Andrigo fez jogada pela direita e cruzou forte para Caíque Silvio, mas o atacante não conseguiu alcançar e a defesa do Botafogo-SP colocou para a linha de fundo.

Aos três minutos, a Pantera respondeu, quando Pará, em boa jogada pela esquerda, tocou para Bruno José. O atacante chutou cruzado, mas Fabrício, quase em cima da linha, salvou. A equipe teve uma oportunidade de marcar o gol logo depois, também com o lateral, só que a finalização saiu ao lado da meta de Caíque.

Aos oito minutos, o time de Ribeirão Preto chegou a balançar as redes, com Rafael Costa, mas o árbitro viu posição de impedimento e anulou.

Caíque brilhou aos 12 minutos: Erick, após passe de Pará, enviou um chutaço de longe, mas o goleiro do Vitória mandou para escanteio. Aos 20, mais uma oportunidade do atacante foi impossibilitada pelo defensor.

O rubro-negro deu o troco aos 28. Dudu Vieira achou Andrigo, que chutou da intermediária - só que a bola passou ao lado do gol. Depois da parada técnica. outra bela chance: Matheus Rocha enviou para Andrigo, que invadiu a área e chutou forte - só que Darley defendeu.

Na volta do intervalo, o Vitória não deu nem tempo para tomar conhecimento do rival. Aos dois minutos, Rodrigo Andrade passou pelo marcador e cruzou da direita para Caíque Silvio. O atacante emendou de cabeça e enviou para o fundo da rede de Darley, sem chance de defesa.

A Pantera, aos seis minutos, quase chega ao empate. Após a bola desviar em Andrigo, acabou sobrando com Rafael Costa, que deu um toquinho - só que Caíque defendeu.

O mesmo atacante, porém, conseguiu seu objetivo aos 13: recebeu na área, girou e bateu para o fundo da rede do defensor rubro-negro, deixando o placar em 1x1. Ele estava em posição de impedimento, mas a arbitragem não anulou.

Naylhor, do Botafogo-SP, quase faz um gol também - só que contra. Em uma cobrança de escanteio, Fabrício levantou a bola e o zagueiro rival cabeceou na direção da rede de Darley, mas o goleiro salvou.

Abalado com o empate, o Vitória deixou que a Pantera tivesse todo o domínio de jogo. E, sem ânimo, acabou tomando a temida virada. O árbitro marcou pênalti - convertido por Rafael Costa aos 35 minutos - após ver uma falta, dentro da área, de Rodrigo Andrade em cima de Felipe Saraiva.

Um minutos depois, Saraiva disparou em direção ao gol, ao lado de Edcarlos. O zagueiro do Vitória até chegou na frente, mas acabou tocando na bola e mandando para o fundo do próprio gol, anotando contra.

Ficha técnica:

Botafogo-SP: Darley, Lucas, Naylhor, Leandro Amaro e Pará; Jonata Machado (Higor Meritão), Nadson, Marlon Freitas, Erick Luis (Murilo Henrique) e Bruno José (Felipe Saraiva); Rafael Costa. Técnico: Roberto Cavalo

Vitória: Caíque, Matheus Rocha, Victor Ramos, Edcarlos e Fabrício; Léo Gomes, Dudu Vieira (Ruan Potó) e Rodrigo Andrade; Andrigo, Caíque Silvio (Capa) e Neto Baiano (Léo Ceará). Técnico: Claudio Tencati

Estádio: Santa Cruz, Ribeirão Preto (SP)

Gols: Caíque Silvio, aos 2 minutos do 2º tempo, Rafael Costa, aos 13 e aos 35, Edcarlos (contra) aos 36

Cartão amarelo: Pará; Fabrício, Dudu Vieira e Matheus Rocha

Público: 3.679 pagantes

Renda: R$ 45.155

Árbitro: Pathrice Wallace, auxiliado por Carlos Henrique Alves e Carlos Henrique Cardoso (trio do RJ)