Vitória treina em São Luís após derrota para o Sampaio Corrêa

O Vitória só retorna para Salvador à noite. Nesta segunda-feira (9), o treinamento do elenco rubro-negro foi realizado ainda em São Luís, no Maranhão, onde perdeu por 2x1 para o Sampaio Corrêa na estreia do returno da Série B do Brasileiro, na tarde de domingo (8).

A atividade foi comandada pelo preparador físico Ednilson Sena no hotel onde a delegação está hospedada. A penas os jogadores que não atuaram ou que entraram no decorrer da partida contra a equipe maranhense participaram do treino. Os titulares ficaram em repouso.vO lateral direito Van, que se recupera de um incômodo na coxa direita, fez apenas tratamento de fisioterapia.

O elenco rubro-negro será liberado após o desembarque em Salvador e se reapresentará na manhã de eterça-feira (10), quando iniciará os preparativos para o jogo contra o Figueirense, às 21h30, no Barradão. Será o primeiro jogo como mandante do Vitória no segundo turno da Série B.

Com 21 pontos, a um da zona de rebaixamento, o Vitória é o 16º colocado. O Náutico soma 20 e está em 17º lugar. Adversário da vez, o Figueirense está com a corda no pescoço, com 19 pontos e na 18ª posição.