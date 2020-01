'Vitória vai brigar por muitas coisas', afirma Thiago Carleto

O Vitória ficou no empate sem gols com o Fortaleza, neste sábado (25), no Barradão, na estreia da Copa do Nordeste. Mesmo não saindo do estádio com o primeiro triunfo, o time mostrou bom desempenho em campo - e foi suficiente para animar os jogadores rubro-negros. Para Thiago Carleto, mostra que o Leão virá forte em 2020.

"Nosso time, a gente não vai criar expectativa, mas, hoje, deu a entender que vai brigar por muitas coisas. Do ano passado para este, eu, Martín e Van que ficamos. O resto é todo composto de novos jogadores, cada um vindo de uma equipe. É mérito da pré-temporada que Bruno Pivetti (que comandou a equipe na licença médica de Geninho) fez", disse o jogador, em entrevista à Rádio Sociedade.

"Fiquei feliz com o jogo. O time está mais maduro, com entrega, vestiu a camisa. Entendeu a grandeza do Vitória. Está de parabens, vai brigar por coisa grande".