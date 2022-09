Vitória vai colocar trio elétrico no Barradão com 'tudo de graça' para comemorar acesso

O Vitória anunciou que vai ter festa ao som de um trio elétrico no estacionamento do Barradão, neste domingo (25), para comemorar o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.

De acordo com o clube, o festejo terá início a partir das 14h, e os portões vão abrir uma hora antes. O time tem desembarque previsto no aeroporto de Salvador às 14h05, vindo de Belém, onde empatou com o Paysandu pela última rodada do quadrangular da Série C.

Ainda de acordo com a convocação do Vitória, será "tudo de graça", e a única restrição é não poder levar bebida.