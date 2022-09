Vitória vai de um extremo a outro após goleada e pode ter mudança na defesa contra o ABC

De defesa mais positiva à mais vazada do quadrangular da Série C, o Vitória foi de um extremo a outro nas duas rodadas disputadas na fase decisiva da competição. Após ser o único time a não levar gol na estreia, ao vencer o Paysandu por 1x0, no Barradão, o rubro-negro sofreu uma goleada que detonou as estatísticas defensivas.

A derrota por 5x1 diante do Figueirense causou forte impacto no saldo de gols e, consequentemente, alterou o posicionamento na tabela de classificação.

O 3º lugar do Grupo C é proveniente do baque, já que o Leão tem campanha semelhante à do Figueirense, atual 2º colocado, e perde no saldo de gols. Enquanto o time catarinense tem esse quesito positivo em três, a equipe baiana está negativo em três. É o pior saldo entre os oito que seguem no campeonato.

A goleada para o Figueirense fez o número de gols sofridos sob o comando de João Burse dobrar. Nos nove jogos anteriores, o rubro-negro tinha sido vazado exatamente cinco vezes, nos triunfos contra São José, Mirassol (ambos por 2x1) e Brasil de Pelotas (3x1), além do empate com o ABC (2x2), adversário da terceira rodada do quadrangular, domingo (4), às 17h, no Barradão.

Dos 10 gols sofridos com Burse, dois foram marcados contra, ambos pelo lateral direito Alemão. Dos oito que sobraram, quatro foram através de bola parada ou em consequência de jogada envolvendo ela. Seis dos dez gols sofridos aconteceram no 2º tempo e quatro no primeiro.

O Vitória vai ter a chance de voltar a melhorar os dados estatísticos da defesa contra o ABC, líder do Grupo C. O Paysandu, que completa a chave, ainda não pontuou e é o último colocado. Vale lembrar que só os dois primeiros colocados de cada grupo conquistarão o acesso à Série B do Brasileirão.

A tendência é que a defesa tenha uma mudança para o jogo contra a equipe potiguar. Recuperado de contusão, o lateral esquerdo Lazaroni não saiu do banco contra o Figueirense, mas pode reaparecer entre os titulares. Neste caso, Sánchez voltaria a ser opção entre os reservas.

Gols sofridos pelo Vitória sob o comando de João Burse:

14ª rodada - São José 1x2 Vitória

Aos 34 minutos do 1º tempo. Zagueiro Jadson marcou após cobrança de falta.

17ª rodada - Vitória 2x2 ABC

Aos 11 minutos do 1º tempo. Fábio Lima invade a área e marca.

Aos 10 minutos do 2º tempo. Erick Varão de fora da área.

18ª rodada - Mirassol 1x2 Vitória

Aos 14 minutos do 2º tempo. Mingotti em cruzamento após escanteio.

19ª rodada - Vitória 3x1 Brasil de Pelotas

Aos 25 minutos do 2º tempo. Gol contra de Alemão.

2ª rodada quadrangular - Figueirense 5x1 Vitória

Aos 7 minutos do 1º tempo. Gol contra de Alemão.

Aos 30 minutos do 1º tempo. Léo Artur de fora da área, após rebote de escanteio.

Aos 37 minutos do 2º tempo. Wilson de pênalti.

Aos 42 minutos do 2º tempo. Rodrigo Bassani após invadir a área.

Aos 46 minutos do 2º tempo. Gustavo Henrique após chute desviado pela zaga.