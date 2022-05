Vitória vai em busca de feito inédito no ano contra o Fortaleza

O que o Vitória busca nesta quinta-feira (12), no Barradão, contra o Fortaleza, é um feito inédito no ano. A bola rola para o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil às 19h. E para ficar com a vaga nas oitavas de final no tempo regulamentar, o Leão precisa vencer por pelo menos quatro gols de diferença. Se ganhar por uma diferença de três, a decisão vai para os pênaltis.

O time ainda não mostrou essa força na temporada. Das cinco vitórias obtidas, o máximo alcançado foi uma por dois gols de diferença, no dia 23 de março, quando bateu o Glória-RS, por 2x0, no Barradão, em jogo único da segunda fase da Copa do Brasil.

As outras quatro foram por apenas um gol de diferença, contra Barcelona de Ilhéus, Vitória da Conquista e Bahia de Feira, pelo Baiano, e diante do Manaus, pela Série C.

A nação rubro-negra sabe que a missão é muito difícil, mas ainda restam 90 minutos e os jogadores prometem brigar até o apito final pela classificação. O Fortaleza venceu o jogo de ida, no Castelão, por 3x0.

“Sabemos que vamos enfrentar uma equipe muito qualificada, mas também sabemos que dentro da nossa arena, junto com nossa torcida, podemos reverter esse placar”, projeta o volante Léo Gomes. Titular nos dois primeiros jogos comandados por Fabiano Soares, na Série C, o volante deve seguir no onze inicial.

A única mudança obrigatória será na lateral esquerda. Sánchez não pode atuar porque já defendeu a Portuguesa-RJ na competição e está fora, bem como o substituto imediato Guilherme Lazaroni, que jogou o torneio pelo Novorizontino. Como Salomão está fora dos planos, uma possibilidade é improvisar o destro Iury na esquerda, o que já aconteceu ao longo do ano, e nesse caso Daniel Bolt ficaria com a vaga na lateral direita. Dijalma, do sub-20, também foi testado no treino.

O rubro-negro precisa se superar para fazer frente ao Fortaleza. “É um confronto difícil. Sabemos da vantagem que o Fortaleza tem, mas vamos fazer de tudo para reverter esse placar. São 90 minutos e onze contra onze. Sabemos que o Fortaleza é uma equipe qualificada, mas também sabemos da nossa qualidade. Vamos dar o máximo a cada momento”, diz Léo Gomes.

Além de Sánchez e Guilherme Lazaroni, o técnico Fabiano Soares também não contará com os meias Dionísio e Miller e o atacante Thiaguinho, que defenderam o Atlético de Alagoinhas no torneio. O volante Pablo não está à disposição porque uma cláusula contratual o impede de atuar contra o Fortaleza. Já os zagueiros Rafael Ribeiro e Ewerton Páscoa estão em fase final de recuperação de lesão, assim como o volante Alan Santos.

O Vitória deve entrar em campo diante do Fortaleza com Lucas Arcanjo, Daniel Bolt, Marco Antônio, Mateus Moraes e Iury; João Pedro, Léo Gomes e Gabriel Santiago; Jefferson Renan, Santiago Tréllez e Alisson Santos.