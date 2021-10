Vitória vai jogar pré-Copa do Nordeste 2022 na semana que vem

Depois do jogo contra o Sampaio Corrêa, que será disputado na terça-feira (12), às 19h, no Castelão, em São Luís, válido pela 30ª rodada da Série B, o Vitória vai dar uma pausa no Brasileiro para disputar outro campeonato. Na próxima semana, no dia 19 de outubro, o rubro-negro vai entrar em campo pela pré-Copa do Nordeste 2022.

A CBF divulgou a data do jogo válido pela segunda fase das eliminatórias da Copa do Nordeste. O Leão ainda não tem vaga garantida no regional do ano que vem.

O adversário ainda será definido. O rubro-negro vai jogar contra o vencedor do confronto entre Itabaiana e Bahia de Feira. As duas equipe se enfrentam na terça-feira (12), às 19h.

Para disputar a fase de grupos da Copa do Nordeste no ano que vem, o Vitória terá que vencer esse primeiro jogo, que é único. Depois, haverá um segundo embate, definido através de partida de ida e volta.