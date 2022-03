Vitória vai receber pagamento do Metalist por David em agosto

O Vitória vai receber o pagamento pela venda de David ao Metalist em agosto. O clube rubro-negro informou nesta segunda-feira (28), através de nota oficial, sobre o novo acordo firmado com o clube ucraniano. Inicialmente havia ficado acertado que o dinheiro chegaria aos cofres do clube 15 dias após o envio da documentação de transferência, o que não ocorreu.

O atacante revelado na Toca do Leão foi negociado em fevereiro pelo Vitória ao Metalist e chegou a fazer a pré-temporada com o time europeu. Ele estava com o elenco em Antalya, na Turquia, quando precisou retornar ao Brasil, assim como outros jogadores brasileiros, por causa da guerra que a Rússia declarou à Ucrânia. A invasão militar foi iniciada em 24 de fevereiro.

"O Contrato previa o pagamento 15 (quinze) dias após o envio dos documentos necessários da transação.

Em virtude da condição superveniente da guerra, o Vitória perdeu o contato com o clube ucraniano, até que o FC Metalist nos contatou novamente e apresentou nova proposta para prorrogação do pagamento com vencimento em outra data", contou o Vitória em um trecho da nota.

O clube baiano informou que aceitou a proposta para que o pagamento, do mesmo valor acertado inicialmente, seja realizado em agosto e que deu prosseguimento aos tramites de transferência do jogador.

Revelado nas categorias de base do Vitória, David permaneceu por 11 na Toca do Leão. Detentor de 83% dos direitos econômicos do atacante, o Vitória vai receber do Metalist 990 mil euros (cerca de R$ 6 milhões) à vista. O time ucraniano também precisará pagar o valor de 210 mil euros (cerca de R$ 1,3 milhão) pelos outros 17% que são divididos da seguinte forma: 7% dos agentes atuais do jogador e 10% do empresário Luciano Cortizo, que agenciou David no começo da carreira.

No negócio, também ficou acertado que o Metalist seria dono de 80% dos direitos econômicos do jogador, enquanto o rubro-negro ficaria com 20%, percentual que significa mais receita em caso de uma venda futura.

Confira na íntegra a nota oficial divulgada pelo Vitória:

Em esclarecimento sobre a transferência do atleta David da Conceição da Hora ao FC Metalist da Ucrânia, o Esporte Clube Vitória vem informar que foi celebrado instrumento particular de venda, na data de 29 de janeiro de 2022.

Conforme dispõe o art. 9.1. do Regulamento de Transferencias da FIFA (FIFA RSTP), a emissão de certificado de transferência internacional (CTI), não pode estar sujeita a nenhuma condição ou prazo (“The ITC shall be issued free of charge without any conditions or time limit”). Portanto deve ocorrer imediatamente após a assinatura do contrato.

O Contrato previa o pagamento 15 (quinze) dias após o envio dos documentos necessários da transação.

Em virtude da condição superveniente da guerra, o Vitória perdeu o contato com o clube ucraniano, até que o FC Metalist nos contatou novamente e apresentou nova proposta para prorrogação do pagamento com vencimento em outra data.

O FC Metalist, em 1º de março de 2022, propondo o pagamento para o mês de agosto de 2022, no mesmo valor estabelecido no contrato original e o imediato envio do ITC à FIFA para transferência dos direitos federativos do atleta.

Como a FIFA obriga aos clubes a transferência imediata dos atletas sob pena de perda dos direitos econômicos e, estando o Vitória respaldado nas determinações e comando do órgão internacional, foi enviado o ITC para a FIFA, como parte do cumprimento do nosso dever.

Considerando essas circunstâncias externas excepcionalíssimas que ocorreram na transação que impediram o pagamento dos valores devidos no prazo previsto ao Vitória, certamente não cabia ao Clube outra hipótese senão a de prosseguir com a transferência do atleta, adimplindo com a sua obrigação contratual como a FIFA determina e aguarda que o FC Metalist cumpra com o pagamento o valor acertado para a transferência do atleta.