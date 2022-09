Vitória vai ter dupla de zaga inédita em jogo decisivo da Série C

Uma dupla de zaga vai ser escalada pela primeira vez no jogo que pode ser o último da temporada do Vitória. Marco Antônio e Ewerton Páscoa fazem parte do elenco rubro-negro desde janeiro, mas nunca começaram uma partida juntos. No sábado (24), eles vão fazer a parceria inédita para enfrentar o Paysandu na rodada derradeira do quadrangular da Série C do Brasileiro. A bola rola às 17h, no estádio da Curuzu, em Belém.

Ewerton Páscoa é a novidade na zaga do Vitória para a disputa com o time paraense. Ele será o substituto de Alan Santos, que levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. O capitão rubro-negro é um dos 24 jogadores relacionados para o jogo, mas viajou com a delegação para Belém apenas para dar suporte psicológico na decisão.

A última vez que Ewerton Páscoa começou em campo foi em 24 de abril, quando foi titular ao lado de Mateus Moraes na derrota por 2x1 para o Ypiranga-RS, na 3ª rodada da Série C. Na ocasião, o time ainda era treinado por Geninho. De lá pra cá, o zagueiro de 33 anos fez apenas outros três jogos, todos saindo do banco de reservas.

Ele foi aproveitado nos triunfos contra São José-RS e Paysandu, ainda na fase classificatória, e diante do Figueirense, na penúltima rodada do quadrangular, domingo passado. No total, ele fez 13 jogos com a camisa vermelha e preta na temporada, seis deles na Série C.

Ewerton Páscoa vai jogar ao lado de um dos jogadores mais regulares do elenco do Vitória no campeonato. Revelado na base, Marco Antônio conquistou espaço e disputou 20 das 24 rodadas da Série C. Titular absoluto, o zagueiro de 21 anos não sai do time desde a 7ª rodada e ainda anotou três gols, dois deles no triunfo por 3x1 contra o Brasil de Pelotas, que garantiu a classificação rubro-negra à segunda fase do torneio.

Marco Antônio admite que já estava bastante entrosado com Alan Santos, mas confia num bom desempenho da nova dupla. "Realmente, eu e o Alan Santos tivemos um bom entrosamento durante o campeonato, mas acredito que quem for suprir a ausência dele vai dar conta do recado, e juntos vamos conseguir fazer uma excelente partida. Nosso grupo é muito bem treinado e temos total confiança em todos os nossos companheiros", afirmou o prata da casa.

Ewerton Páscoa e Marco Antônio só estiveram juntos em campo em duas oportunidades nesta temporada, ambas no final do segundo tempo de duelos da Série C e com Páscoa deixando o banco de reservas, na 14ª rodada, contra o São José-RS, e no último domingo, contra o Figueirense.

Marco Antônio, Ewerton Páscoa, Alan Santos e todos os jogadores do Vitória estão bem perto de comemorar. Para isso, precisarão dar um último gás, em campo ou na torcida. Para subir, o Vitória só precisa vencer o Paysandu. O time paraense já está eliminado do torneio e entrará em campo para cumprir tabela.

O ABC lidera o Grupo C, com onze pontos e já tem vaga na Série B do ano que vem assegurada. O Vitória ocupa o segundo lugar, com oito pontos, a frente de Figueirense, que soma seis e está na terceira posição, e do Paysandu, lanterna, com apenas três pontos. Só os dois primeiros colocados do grupo irão comemorar o acesso.

O Vitória também tem chance matemática de classificar à final, apesar de essa possibilidade ser improvável. Para brigar também pelo título, o rubro-negro precisará contar com derrota do ABC. Além disso, terá que vencer o Paysandu por placar elástico para tirar a diferença de cinco gols no saldo para a equipe de Natal. Se isso ocorrer, terá mais dois jogos pela frente antes de se despedir da temporada. Figueirense e ABC se enfrentam no mesmo dia e horário, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

Contra o Paysandu, o Vitória deve entrar em campo com Dalton, Alemão, Ewerton Páscoa, Marco Antônio e Iury; Léo Gomes, Dionísio e Eduardo; Gabriel Honório, Tréllez e Rafinha. Suspenso assim como Alan Santos, o lateral esquerdo Sánchez está fora do jogo, bem como o substituto imediato Guilherme Lazaroni, machucado. Lateral direito, Iury é o mais forte candidato a ser improvisado na posição.