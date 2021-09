Vitória vai ter nova dupla de zaga contra o Brusque

Desde que chegou à Toca do Leão, o técnico Wagner Lopes adotou o mistério como uma de suas estratégias. O comandante rubro-negro não gosta de dar pistas sobre a escalação do time para dificultar a vida do adversário. No entanto, dessa vez não há como esconder: o Vitória terá mudanças para encarar o Brusque, sexta-feira (17), às 16h, no estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina.

O Leão não terá a sua dupla de zaga titular no duelo da 24ª rodada da Série B do Brasileiro. Suspensos, Wallace e Mateus Moraes desfalcam o time. A tendência é que as vagas fiquem com Thalisson Kelven e João Victor. Após se recuperar de lesão, Marcelo Alves ainda faz fisioterapia e não está à disposição para atuar.

Na manhã desta terça-feira (14), o técnico Wagner Lopes comandou um coletivo na Toca do Leão. A provável escalação não foi divulgada pelo clube e, por conta das restrições impostas pela pandemia de coronavírus, a imprensa não tem acesso aos treinamentos.

O lateral direito Raul Prata, o meia Gabriel Santiago e o atacante Wesley não participaram do coletivo, pois ainda estão em fase de transição após lesão. Eles apenas intensificaram a preparação física.