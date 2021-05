Vitória vence a Jacuipense em jogo-treino na Toca do Leão

Às vésperas da estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Rodrigo Chagas teve a oportunidade de ver os seus comandados em ação. Nesta sexta-feira (21), o Vitória venceu o Jacuipense por 2x1 em jogo-treino realizado na Toca do Leão. Os gols do rubro-negro foram marcados por João Pedro e Ygor Catatau. Dinei descontou.

"Foi um jogo-treino muito bom, principalmente na primeira parte, com a possível equipe titular que deve estrear. Tivemos um domínio, pressionamos o adversário e sofremos pouco", afirmou Rodrigo Chagas, sem revelar a escalação escolhida. Por conta da pandemia, a imprensa não tem autorização para acompanhar os treinos de perto.

O treinador rubro-negro também comentou a atuação de atletas recém-chegados e que retornaram às atividades após contusão.

"Na segunda parte, a equipe com muitos jogadores que estão iniciando o processo agora, como é o caso do Pablo (Siles), Bruninho (Bruno Oliveira) e alguns jogadores que estão retornando após muito tempo fora, que é o caso de Fernando Neto, tivemos um pouco de dificuldades. Mas ajustamos depois dos 20 minutos, a equipe se organizou mais e conseguimos encaixar melhor a marcação", analisou Rodrigo Chagas.

Recuperados de covid-19, Wallace, Carlos e Van voltaram aos treinos na última quinta-feira (20) e não participaram do jogo-treino. Eles fizeram um trabalho à parte na academia do clube.

No Campeonato Baiano deste ano, o Vitória perdeu para o Jacuipense por 2x1, no dia 2 de maio. Na ocasião, Dinei marcou duas vezes e Soares fez o único gol rubro-negro.

"Foi positivo o trabalho e nós precisávamos de um jogo contra uma equipe que realmente pudesse nos dar uma dificuldade muito grande e foi isso que aconteceu pelo trabalho que vem sendo feito na Jacuipense. Agora é tentar filtrar ao máximo o que erramos para corrigir durante a semana e sermos efetivos na estreia", disse Rodrigo Chagas.

O primeiro compromisso do Vitória na Série B do Brasileiro é contra o Guarani, no próximo dia 28, às 19h, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas.