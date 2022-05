Vitória vence Campinense e se afasta do Z4 da Série C

O Vitória fez o que precisava para conquistar seus primeiros três pontos fora de casa nesta Série C. Jogando no estádio Amigão, em Campina Grande (PB), o Leão venceu o Campinense por 1x0 e seguiu trilhando o caminho para se afastar da zona de rebaixamento. Foi o segundo triunfo seguido do time no campeonato.

Ao contrário do primeiro tempo disputado contra o Confiança, no Barradão, quando o Leão se mostrou intenso, dessa vez o time mostrou pouca criatividade dentro de campo. O técnico Fabiano Soares promoveu três mudanças no time titular e uma delas foi a responsável por colocar a bola na rede.

Em cobrança de escanteio de Rafinha, a bola foi batida e rebatida dentro da área até sobrar nos pés do zagueiro Danilo Cardoso, que mandou para o gol. O defensor entrou como titular pela terceira vez desde que chegou no rubro-negro e marcou seu primeiro gol. As outras mudanças foram a entrada do meia Alan Pedro no lugar de Eduardo, que estava suspenso, e Sánchez no de Guilherme Lazaroni, machucado.

Se taticamente o Vitória não convenceu, a partida foi importante para a afirmação de Rafinha no time titular. O camisa 11 buscou algumas jogadas individuais e assumiu as cobranças de bola parada durante a partida.

No primeiro tempo, acertou uma falta no canto, defendida pelo goleiro Márcio Iguatu, e na segunda etapa teve uma boa aparição individual, quando deixou dois atletas do Campinense para trás e só não chutou porque Gabriel Santiago apareceu em sua frente e finalizou na meta. Iguatu foi mais uma vez decisivo ao espalmar para fora. No lance seguinte, Rafinha cobrou o escanteio que originou o gol, aos seis minutos do segundo tempo.

A partida também marcou o retorno do atacante Dinei, após um mês parado. O centroavante entrou no lugar do próprio Rafinha, a poucos minutos do fim. O meia Gabriel Santiago também foi sacado por Fabiano Soares, que promoveu a estreia de Foguinho no meio-campo no decorrer do jogo.

Apesar das mexidas feitas no time, o Leão não produziu o suficiente para levar muito perigo à meta do Campinense. Por outro lado, após abrir o placar, conseguiu conter as ações ofensivas do adversário e viu a equipe da casa chegar com perigo apenas uma vez. Luiz Fernando recebeu na área, fintou Sánchez e chutou cruzado no alto. Lucas Arcanjo fez uma importante defesa e mandou para fora.

Com o primeiro triunfo conquistado fora de casa, o Vitória avança, pelo menos, duas casas para se afastar da zona de rebaixamento. O time chegou a figurar em 11º logo após a partida, mas pode perder posições com o andamento da rodada. O próximo jogo será contra o Volta Redonda, no Barradão, dia 5 de junho.