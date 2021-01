Vitória vence o Guarani e deixa a zona de rebaixamento: 2x1

O jejum chegou ao fim. Após seis rodadas, o Vitória voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde desta quarta-feira (20), o rubro-negro bateu o Guarani por 2x1, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Os dois gols marcados pelo artilheiro Léo Ceará garantiram o placar e fizeram com que o Leão deixasse a zona de rebaixamento.

Com o resultado, o Vitória chegou a 42 pontos e subiu da 17ª para a 16ª colocação na tabela e abriu três pontos diferença para o Figueirense, primeiro na zona de rebaixamento.

O triunfo contra o Guarani foi apenas o segundo do Vitória como visitante na Série B. Antes, só havia ganhado do Paraná, por 4x1, na 25ª rodada, no dia 1º de dezembro. Na ocasião, o time também era comandado por Rodrigo Chagas interinamente.

Essa vitória de hoje abre o horizonte rubro-negro, que só volta a jogar no dia 26, contra o Botafogo-SP, no Barradão. No entanto, o Figueirense já entra em campo pela 37ª rodada sexta-feira (22), fora de casa, contra o Juventude, que está em 5º lugar, a um ponto do G4. Se o time catarinense não ganhar, o Leão terá chance de garantir sua permanência com uma rodada de antecedência na terça. A última rodada será disputada no dia 30, com todas as partidas simultâneas.

O ARTILHEIRO RESOLVE

O primeiro gol do jogo saiu após cinco minutos de bola rolando. O Vitória trabalhou bem a bola e estufou a rede do estádio Brinco de Ouro. Matheus Frizzo levantou a redonda no capricho para Mateusinho, que escorou para Léo Ceará. Sem titubear, o centroavante, de cabeça, completou para a meta e abriu o marcador: 1x0.

Os donos da casa reagiram com Eliel, que finalizou mal. Depois, Bruno Sávio chutou por cima do travessão. O gol estava reservado para um jogador revelado pelo Vitória. Aos 17 minutos, Lucas Crispim cobrou escanteio e Marcelo apareceu livre de marcação na pequena área. Ele bateu de primeira e mandou para o fundo da rede. Foi o primeiro gol dele com a camisa do Guarani: 1x1.

Nos minutos finais do primeiro tempo, o Bugre, que tinha mais posso de bola, ainda teve a chance de ampliar, com Murilo Rangel cobrando falta. A bola passou perto da trave rubro-negra, mas foi para fora.

A primeira investida após o intervalo foi do Guarani. Lucas Crispim chutou de fora da área e mandou a bola perto do gol. O Vitória reagiu com Léo Ceará numa sequência de embates do centroavante com Gabriel Mesquita. Primeiro, o artilheiro rubro-negro tentou após lançamento de João Victor e o arqueiro rival defendeu. Depois, ele ficou livre na área e, cara a cara com as traves, viu o goleiro se agigantar para evitar o gol.

No terceiro confronto entre os dois, melhor para o camisa 9. Lucas Crispim derrubou Wallace dentro da área e foi expulso de campo. Vice-artilheiro da Série B, Léo Ceará cobrou o pênalti e anotou o 16º gol dele no campeonato. Gabriel Mesquita ainda acertou o canto, mas quem comemorou foi o goleador rubro-negro, que deu números finais ao jogo: 2x1. Nos acréscimos, ele ainda teve a chance de ampliar o placar e igualar o artilheiro do torneio, Caio Dantas, que fez 17 gols com a camisa do Sampaio Corrêa e já não joga mais no futebol brasileiro.

DESPEDIDA DO BARRADÃO

O Vitória terá quase uma semana para se preparar para o próximo compromisso na Série B. Na terça-feira (26), o rubro-negro recebe o Botafogo-SP, às 21h30, no Barradão. Será o último jogo do Leão como mandante no torneio. Na rodada derradeira do campeonato, o Vitória visitará o Brasil de Pelotas, dia 30, às 16h30, no estádio Bento Freitas.

FICHA TÉCNICA

Guarani 1x2 Vitória - 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Guarani: Gabriel, Pablo, Wálber, Didi (Romércio) e Erick Daltro; Marcelo (Victor Ramon), Lucas Crispim e Murilo Rangel (Rickson); Waguininho (Lucas Abreu), Bruno Sávio e Eliel (Júnior Todinho). Técnico: Felipe Conceição.

Vitória: César, Van, João Victor, Wallace (Maurício Ramos) e Rafael Carioca; Matheus Frizzo (Guilherme Rend), Lucas Cândido e Fernando Neto (Eduardo); Mateusinho (Leocovick), Léo Ceará e Alisson Farias (Marcelinho). Técnico: Rodrigo Chagas.



Estádio: Brinco de Ouro, em Campinas

Gols: Léo Ceará, aos 5 minutos, e Marcelo, aos 17, do 1º tempo; Léo Ceará, aos 12 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Léo Ceará, Wálber, Lucas Crispim, Matheus Frizzo, Fernando Neto, Bruno Sávio e Maurício Ramos

Cartão vermelho: Lucas Crispim

Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhaes, auxiliado por Luiz Claudio Regazone e Diogo Carvalho Silva (trio do RJ).