Vitória vence o Jacuipense em jogo-treino no Barradão

O time sub-23 do Vitória, que disputará o Campeonato Baiano, foi bem no primeiro teste da temporada. Venceu o Jacuipense por 3x1 em jogo-treino no Barradão, na tarde desta quarta-feira (15).

Os três gols do Leão saíram no segundo tempo. No primeiro, Nickson deu belo passe em profundidade, deixando Caíque Souza cara a cara com o goleiro.

O segundo foi de Eron. Na jogada, Gabriel Santiago lançou Wellisson na direita, que cruzou rasteiro para o centroavante conferir na segunda trave. No terceiro, Negueba enfiou a bola na direita para Gabriel Santiago, que cruzou. Ruan Café completou para o gol.

O veterano Danilo Rios, ex-Vitória e Bahia, descontou de pênalti.

A torcida compareceu em bom número. Apenas sócios em dia do clube tiveram acesso ao Barradão.

No primeiro tempo, que terminou empatado em 0x0, alguns torcedores chegaram a perder a paciência, criticando sobretudo Nickson e Eron. Na etapa final, eles se redimiram.

O técnico Agnaldo Liz, naturalmente, aproveitou o jogo-treino para fazer muitos testes. Ao longo da etapa final, mudou todos os 11 atletas.

O Vitória começou o jogo-treino com uma escalação repleta de garotos da base. Foram sete. Lucas Arcanjo; Wellisson, Dedé, Nuno e Gabriel Gomes; Gabriel Bispo, Nickson e Renzo; Ruan Levine, Caíque Souza e Eron.

No segundo tempo o time teve João Pedro; Marcelinho, Jorge Fiúza, Mateus Moraes e Leonardo Leocovick; Paulo Vitor, Figueiredo e Ruan Café; Gabriel Santiago, Negueba e Edson Júnior.

O time sub-23 representará o Leão no estadual. A estreia será no dia 22, às 19h30, contra o Jacobina, no Barradão.