Vitória visita Cruzeiro em busca do primeiro triunfo fora de casa

O Vitória vai em busca de um feito inédito nesta Série B nesta sexta-feira (11). Diante do Cruzeiro, tenta comemorar o primeiro triunfo fora de casa. A bola rola no Mineirão às 21h30 para a quinta partida do Leão longe de Salvador. Antes, empatou com Figueirense, Ponte Preta, CRB e perdeu para o Confiança.

Os resultados fizeram com que o Vitória só somasse três dos 12 pontos disputados em território adversário. Com aproveitamento de 25%, tem a sétima pior campanha como visitante da Série B.

A oportunidade para melhorar esses números se apresenta em dobro a partir de hoje, já que o time fará dois jogos fora de casa na sequência. Depois do Cruzeiro, o Leão visitará o Juventude, segunda-feira (14), às 20h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

Apesar da mini-excursão, o técnico Bruno Pivetti prefere projetar uma partida por vez. “O foco é essencialmente no próximo jogo. Esperamos fazer um bom jogo contra o Cruzeiro, vamos ver as repercussões que esse jogo vai gerar no grupo e vamos também preparar a equipe da melhor maneira pra fazer também um bom jogo em Caxias, mas nós não podemos pensar no jogo do Caxias sem antes passar pelo jogo do Mineirão”, argumenta.

A equipe mineira tem novo técnico, já que Ney Franco assumiu o cargo após a demissão de Enderson Moreira, e ocupa a zona de rebaixamento, em 17º lugar, com apenas cinco pontos.

Apesar da má fase, Pivetti realça a força do adversário. “Sabemos a dificuldade que é enfrentar o Cruzeiro no Mineirão. É sempre uma equipe difícil de ser batida, mas nós estamos bem preparados para fazer uma boa partida e conquistar o nosso objetivo. Sempre buscando a vitória do primeiro ao último minuto”, promete.

Em situação diferente da Raposa, o Vitória ocupa a 8ª posição na tabela, com 13 pontos, a dois do G4. Por isso, vencer fora de casa é no momento o caminho mais rápido para se tornar integrante do grupo de acesso.

Na atual temporada, o Leão fez 15 jogos como visitante e venceu dois: 2x1 sobre o Vitória da Conquista, pelo Campeonato Baiano, no dia 2 de fevereiro, e seis dias depois ganhou o Ba-Vi por 2x0 na Fonte Nova, pela Copa do Nordeste. Também empatou nove partidas e perdeu quatro, o que deixa o aproveitamento de 33,3% fora do Barradão. Sofreu 17 gols e fez 16.

Na Série B de 2019, o aproveitamento fora de casa foi de 35,1%, com cinco triunfos, cinco empates e nove derrotas. No quesito bola na rede: 29 gols sofridos (média de 1,5 por jogo) e 20 marcados (média de 1). Ano passado, o primeiro triunfo fora aconteceu na 16ª rodada, 1x0 sobre o CRB no Rei Pelé, em Maceió.

A experiência de 2019, quando o time não brigou pelo acesso e só escapou do rebaixamento na penúltima rodada, serve como comparativo. “No ano passado sabemos que enfrentamos diversos percalços, não conseguimos uma estabilidade que nos trouxesse um bom desempenho. Não só um bom desempenho, mas uma constância. Este ano conseguimos executar um planejamento mais bem estruturado e a organização de uma maneira geral do elenco se encontra mais favorável”, compara Pivetti.

Provável escalação

O treinador fará mudança no time, já que o meia Marcelinho foi expulso no triunfo por 4x2 contra o Cuiabá. Rodrigo Andrade, Dudu (antes chamado de Eduardo) e Mateusinho são opções.

Pivetti despista sobre o substituto. “Nós treinamos algumas alternativas, temos as ausências de Marcelinho e Jordy, mas vamos compensar da melhor maneira possível e temos algumas possibilidades para o jogo”.

Reserva de Léo Ceará, o atacante equatoriano está suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo. Também estão fora o zagueiro Maurício Ramos, os laterais Van e Rafael Carioca, além do atacante Alisson Farias, que se recuperam de lesão.

Contratado em agosto, o lateral direito Leandro Silva ficou no banco de reservas pela primeira vez na rodada anterior e vive a expectativa de ganhar a titularidade.

Assim, uma provável escalação tem Ronaldo; Jonathan Bocão (Leandro Silva), João Victor, Wallace e Thiago Carleto; Guilherme Rend, Fernando Neto e Gerson Magrão; Vico, Léo Ceará e Mateusinho.