Vitória volta a Salvador e inicia preparação para pegar o Goiás

Poucas horas depois da derrota por 1x0 para o Botafogo, na quarta-feira (30), em Volta Redonda, o Vitória iniciou a preparação para enfrentar o Goiás, pela 9ª rodada da Série B. A delegação rubro-negra retornou a Salvador na tarde desta quinta-feira (1º) e seguiu direto para a Toca do Leão.

Os jogadores passaram por exames para diagnosticar a covid-19 e almoçaram na sequência. Depois, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos contra o time carioca participaram de um treino regenerativo. Os demais fizeram um trabalho técnico.

Suspenso após levar o terceiro cartão amarelo, Gabriel Bispo será desfalque contra o Goiás. A tendência é que o técnico Ramon Menezes escolha João Pedro como substituto.

O jogo está marcado para o próximo sábado (3), às 21h30, no Barradão. O Vitória ocupa a 18ª posição, com seis pontos. Já o Esmeraldino é o 3º colocado, com 15 pontos.