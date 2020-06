Vitória volta a treinar na Toca do Leão após três meses

Os jogadores do Vitória voltaram a treinar na Toca do Leão na manhã desta quarta-feira (17). A atividade, realizada em dois campos de grama natural, foi comandada pelos preparadores físicos Ednilson Sena e Rodrigo Santana. O centro de treinamento rubro-negro passou três meses com as atividades suspensas por causa da pandemia de coronavírus. Na última segunda-feira (15), a Prefeitura de Salvador autorizou a retomada dos treinos de times de futebol profissional.

O Vitória realizou testes para covid-19 em jogadores e funcionários na terça-feira (16). De acordo com o clube, todos os exames deram negativo. Como ainda não estavam em Salvador, Gerson Magrão, Eduardo, Thiago Carleto e César só foram testados antes do treinamento desta quarta. A assessoria de comunicação rubro-negra divulgou que os exames deles também deram negativo. Gabriel Bispo e Rodrigo Andrade foram as baixas da atividade, pois ainda não chegaram à capital baiana.

Nesta manhã, os atletas de linha foram divididos em dois grupos. O primeiro contou com Jordy Caicedo, Vico, Léo Ceará, Fernando Neto, Negueba, Van, Ruan Levine, Maykon Douglas, João Victor, Alisson Farias, Jonathan Bocão, Felipe Garcia, John, Jean, Maurício Ramos, Carlos e Figueiredo. O outro grupo reuniu Thiago Carleto, Eduardo, Gérson Magrão, Romisson, Júnior Viçosa, Léo Morais, Rafael Carioca, Guilherme Rend, Gabriel Furtado, Eron, Wellisson, Matheus Tenório e Rodrigo Carioca.

Os quatro goleiros treinaram a parte física e técnica na área externa do gramado do estádio Barradão. A primeira dupla foi formada por Lucas Arcanjo e Ronaldo. Na sequência, o recém-contratado César e Yuri, promovido do sub-23, entraram em cena. Em recuperação da cirurgia no joelho, o goleiro Martín Rodriguez trabalhou na academia ao ar livre montada no estacionamento do clube.