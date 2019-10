Vitória volta aos treinos e se prepara para encarar o Criciúma

O elenco do Vitória já começou a preparação para o duelo com o Criciúma, na próxima terça-feira (15), às 19h15, no estádio Heriberto Hülse, casa do rival. O técnico Geninho ganhou dois reforços no ataque: os pontas Wesley e Felipe Garcia retornam de suspensão. Gedoz, que torceu o tornozelo, só deve voltar na partida seguinte, contra o Londrina, sexta-feira (18), no Barradão.

Na manhã deste domingo (13), o treino foi realizado no CT do Avaí, em Florianópolis. A primeira parte do trabalho técnico teve os jogadores separados em três equipes, com seis atletas cada. Os grupos se enfrentaram em sistema de revezamento e quem ficava de fora servia como apoio nas laterais e atrás dos gols.

Depois, Geninho fez mais dois tipos de treinamento: ataque contra defesa e finalização; e finalização individual com, principalmente, meias e atacantes. Os goleiros Ronaldo e Martín Rodríguez tiveram trabalho específico, com o treinador Luciano Júnior.

O Leão fará mais uma atividade em Florianópolis na segunda-feira (14), antes de seguir para Criciúma.