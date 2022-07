Vitória x ABC: onde assistir, escalações, ingresso e arbitragem

Vitória e ABC se enfrentam neste domingo (31), pela 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, no Barradão. Enquanto o Leão está em 11º lugar, com 22 pontos, e precisa vencer para ter chance de entrar no G8, a zona de classificação à segunda fase, o time potiguar é o terceiro colocado, com 27, e, em caso de triunfo, pode até voltar para Natal garantido na próxima fase. Veja a seguir as principais informações sobre a partida.

Transmissão

Vitória x ABC terá transmissão ao vivo da TV Bahia, afiliada da Globo no estado, e do serviço de streaming DAZN. A partida começa às 16h.

Prováveis escalações

Vitória: Dalton, Alemão, Alan Santos, Marco Antônio e Lazaroni; Léo Gomes, Dionísio e Eduardo; Luidy, Tréllez e Roberto (Gabriel Santiago). Técnico: João Burse.

ABC: Pedro Paulo, Marcos Vinícius, Richardson, Ícaro e Felipinho; Wellington Reis, Walfrido e Wallyson; Fábio Lima, Henan e Wesley Pionteck. Técnico: Fernando Marchiori.

Arbitragem

Paulo Henrique Schleich Vollkopf apito o jogo, tendo como assistentes Cícero Alessandro de Souza e Diego dos Santos Ruberdo. Trio do Mato Grosso do Sul.

Ingresso

Os ingressos estão à venda no Barradão, na Loja do Leão (Ed. Capemi), na Loja Sou Nego (Salvador Shopping) e através do site futebolcard.com. As duas lojas só vendem até este sábado, enquanto a bilheteria do estádio e o site funcionam também no domingo.

Preços:

Arquibancada - R$ 40 / R$ 20 (meia)

Cadeira - R$ 80 / R$ 40 (meia)

Criança até 11 anos não paga.