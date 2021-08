Vitória x CRB: onde assistir, horário, escalações e arbitragem

De técnico novo após a chegada de Wagner Lopes, o Vitória entra em campo neste domingo (15) para a 18ª rodada da Série B. O rubro-negro enfrenta o CRB, no Barradão, e tenta vencer após quatro partidas. Confira as informações do jogo:

Onde assistir?

A partida entre baianos e alagoanos terá transmissão exclusiva do canal Premiere. Depois do jogo, você confere todas as informações no correio24horas.

Horário

O confronto será no estádio do Barradão. A bola rola a partir das 16h.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo, Raul Prata, Wallace, Mateus Moraes e Roberto; Pablo Siles, Fernando Neto e Bruno Oliveira; Guilherme Santos, Samuel e Marcinho. Técnico: Wagner Lopes

CRB: Diogo Silva, Reginaldo, Páscoa, Caetano e Guilherme Romão; Marthã, Jean Patrick e Diego Torres; Jajá, Pablo Dyego e Júnior Brandão. Técnico: Allan Aal

Arbitragem

Jefferson Ferreira de Moraes apita o jogo, auxiliado por Fabrício Vilarinho da Silva e Tiago Gomes da Silva (Trio de Goiás)