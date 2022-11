Viúva de Erasmo Carlos revela que cantor morreu em seus braços

A viúva do cantor Erasmo Carlos, Fernanda Passos, apareceu nas redes sociais na madrugada desta quarta-feira (23) para falar sobre sua relação com o artista, que faleceu nesta terça-feira (22).

Segundo ela, Erasmo tinha vontade de viver, mas infelizmente morreu em seus braços depois de tanto pedir a Deus para continuar lutando.

"Você transcendeu, quem morreu fui eu! Eu pedi tanto, eu implorei, implorei a Deus, seus médicos, apelei... Vido, não era sua hora, você não quis ir embora, e Deus não te tirou de mim, foi uma doença, foi coisa da vida, e a gente sabe que em alguns momentos a vida é uma bela merd*", iniciou.

Fernanda aproveitou para detalhar como foram os 12 anos ao lado do marido, que conseguiu mudar sua perspectiva de olhar o mundo através do olhar do artista da jovem guarda.

"Foram 12 anos de encontro. Sempre te amei com pressa, com desespero, com dor, com sangue, com lágrimas, meu amor é feroz! Preparei a casa para você voltar. Lavei as roupas, lavei as roupas de cama, e com isso perdi seu cheirinho. Amor, logo o cheirinho... Logo eu que não posso viver sem seu cheirinho! Eu me desesperei procurando onde eu poderia encontrar seu hálito, seu suor, o cheiro dos seus cabelos... Vido, você esperou por mim 69 anos... espera mais um pouquinho! A gente vai se encontrar", finalizou.