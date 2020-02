Viúva de Marielle Franco está noiva de cantora carioca

A arquiteta Mônica Tereza Benício, viúva da vereadora Marielle Franco, tem um novo amor. Ela está noiva da cantora carioca Marina Íris e postou uma declaração de amor para a amada, quando as duas passaram o fim de semana em Salvador, para comemorar o aniversário de Mônica. A informação do noivado foi revelada pela colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

"Dengo, obrigada por ser amor. Obrigada por ser paciência. Tem sido lindo caminhar ao seu lado e dividir esse novo tempo. Obrigada por me transformar de novo em mar. Te amo", escreveu em um post no Instagram. As duas aparecem juntas na praia da Gamboa.

Marina também fez uma declaração para Mônica em seu perfil no Instagram. "Você é incrível. Não perca nunca isso de vista. E continue com seus ouvidos abertos e com essa certeza de que você precisa aprender muita coisa ainda. Esse é o propósito da nossa existência. Nós somos muitas, diversas e te amamos", escreveu a cantora.

As duas se conheceram na militância, segundo Mônica. "Nos conhecemos na militância e a voz de Marina me motivava a ocupar espaços e me abria os olhos para um horizonte mais amplo no mundo. Marina foi abrigo, foi colo paciente, foi companheira no sentido amplo da palavra. Aos poucos, ela me ajudou a novamente abrir os olhos e ver que ainda há muito amor, muita vida e um horizonte infinito para contemplar", revelou em sua postagem.

No final do ano passado, Marina Íris lançou o álbum Voz Bandeira, dedicado a Marielle Franco, com a participação das escritoras Ana Maria Gonçalves, Conceição Evaristo e Elisa Lucinda.

Confira as postagens das duas: