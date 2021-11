'Viúva Negra': mulher que matou dois namorados é condenada em Itabuna

Wane Brenda Oliveira, 34 anos, acumulou mais uma derrota na Justiça nesta sexta-feira (12), em Itabuna, no sul da Bahia. Ela foi condenada a 22 anos e seis meses de prisão em regime fechado por homicídio triplamente qualificado contra Evandro Bonfim, 40, morto em dezembro de 2017 por envenenamento com chumbinho de acordo com a TV Bahia.

Essa é a segunda condenação de Wane, que ficou conhecida como ‘Viúva Negra’ e já tinha sido condenada a 21 anos de cadeia em agosto de 2021 pelo homicídio de Edvado Araújo Alves, 40, que também foi morto por envenenamento com chumbinho.

Além de namorados de Wane, Edvaldo e Evandro tinham mais uma coisa em comum quando foram envenenados: tinham a intenção de romper com a ‘Viúva Negra’ e acabar com o relacionamento que tinham com ela.

Após a sentença, a Vara de Execuções Penais ainda aguarda o prazo em que cabe recurso por parte da defesa para chegar ao número exato de anos que ela deve passar presa.