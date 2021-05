Viúvo Thales Bretas fala sobre falta de Paulo Gustavo: 'Tristeza, angústia e gratidão'

A saudade apertou para o viúvo de Paulo Gustavo, o médico Thales Bretas. Na madrugada deste domingo (23), logo após a exibição do especial Vai Que Cola, na Rede Globo, que contou com participação especial de Paulo Gustavo, o dermatologista usou as redes sociais para desabafar sobre a saudade que tem sentido do marido.

Com um vídeo do casal se divertindo em uma lancha, ele admitiu que não tem sido fácil lidar com a perda do humorista. "Saudades do amor da minha vida! Cada foto ou vídeo que abro, sinto um misto de tristeza, angústia e gratidão por cada minuto que vivemos juntos! Nossos 7 anos foram muito lindos, intensos, cheios de amor e de planos!!! Como eu queria pelo menos mais uns 50 anos juntos... bodas de ouro! Mas a vida me deu esses 7 tão especiais! Foram os meus anos mais felizes! E renderam dois frutos desse amor tão puro e verdadeiro, que vou cuidar pro resto da minha vida!", escreveu.

Thales disse ainda que Paulo Gustavo nunca será esquecido. "Meu amor por você é eterno, te levarei sempre comigo! Obrigado por tudo!! Que sorte a minha ter sido escolhido por Deus e por você pra receber tanto amor, mesmo que por pouco tempo!".

Paulo Gustavo morreu no último dia 4 de maio, aos 42 anos, por conta de complicações da covid-19. O ator chegou a ser intubado e precisou utilizar um pulmão artificial.