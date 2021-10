Viva o maximalismo

Aquele acessório de efeito que vai fazer diferença no visu. As fashionistas de carteirinha não dispensam uma biju imponente para tirar o look do lugar-comum. Se você também adora um certo maximalismo e procura por peças poderosas para a produção de Verão, pode comemorar. A designer Luana Rodrigues, à frente da brand LR Atelier (@lr.atelier), abre as portas de uma summer pop up no Shopping Barra, juntamente com a marca Batô Batô (@batobato_), e promete uma seleção bafônica de peças. Desejo para quem não tem medo de ousar.

É ela

A baguete é a bag mais desejada dos últimos tempos. Quer uma para chamar de sua? Vale dar uma espiadinha no modelito de onça arrematado na loja virtual O Jambu. O item é curingão e combina com tudo. Preço: R$ 259.

Beeem animal

Um chinelão estilo birken é o calçado que flerta muito bem com os dias mais quentes do ano. Aproveita para fugir do básico e apostar em um modelito lacrativo como esse de zebra garimpado no e-commerce da Cali Store. Custa R$ 69.

Novo hit

A camisa alongada é o novo trend do momento. Ela é uma peça múltipla e permite uma série de composições. Dica de stylist: experimenta usar como vestido fazendo um mix com cinto sportwear e tênis. Rolou sentimento? Então aproveita para fugir das cores triviais e investe em um achado com cor, como esse da Renner, que sai por R$ 139,9, no melhor amarelão

Puro amor

Vamos vestir a casa apostando em itens capazes de contar uma história ou despertar sentimentos? O vixe amou o quadro da Miranda Estúdio, ideal para deixar aquele cantinho do lar cheio de bossa e afeto. Preço: R$ 95. Onde achar? E-commerce da marca baiana ou você pode fazer uma visitinha na loja do Rio Vermelho (R. José Taboada Vidal, 13 - sala 105).

Achadinho

Um cinto com pegada esportiva é aquele acessório que vai fazer diferença nas suas produções. A primeira impressão é que pode ser uma peça dispensável, mas com os looks com pegada street a todo vapor, acredite, o item vai dar aquela incrementada na sua calça jogger e deixar o visu em dia com as informações de moda mais fashion. Arremate o seu na lojinha virtual da Youcom e pague R$ 59,9 por ele.

***

Nota 10: As garotas espertas estão apostando em produções bem oversized, aclamando pelo conforto, e combinando blazeres com calças wide leg, aquelas que sobram nas pernas.

Nota 0: Uma pessoa desconhecida cria lista no whatsapp, te coloca no grupo, não escreve sobre o que se trata, e ali está você perdida entre mensagens aleatórias. De última!