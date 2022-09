Viver em Portugal é bom? Saiba como é a qualidade de vida de quem vive lá

Muito se fala em imigrar para Portugal, mas poucos sabem como é realmente a qualidade de vida por lá. Os serviços essenciais, o comportamento cultural de seu povo e a economia, são alguns fatores importantes que definem se é bom ou ruim viver em determinado país.

A saber, o país colonizador do Brasil e de outros países, ocupa a 31ª colocação no Índice de Qualidade de Vida, levantado em 2005, por meio de uma pesquisa realizada pela Economist Intelligence Unit, sendo que primeiro, segundo e terceiro lugar estão a Austrália, Noruega e Suécia.

Se é ilusão ou não, viver em Portugal vai depender da perspectiva e estilo de vida de cada pessoa. Quem vai morar em Portugal e criar três filhos com um salário mínimo não terá a mesma vida de uma pessoa solteira, por exemplo.

Quem acredita que somente o fato de viver em um país do hemisfério norte basta, pode atrair para si uma grande desilusão. Em Portugal, assim como em todos os países, trabalha-se bastante para conseguir conquistas materiais.

Por outro lado, pelo fato de serem cobrados menos impostos sobre produtos e serviços, paga-se mais barato na aquisição de bens essenciais, tais como alimentação, telefonia e até mesmo veículos, mas não se engane, quem vai para Portugal precisa trabalhar bastante. É importante ter um planejamento de médio prazo.

Assim como no Brasil, resguardadas as proporções, em Portugal existe pobreza, desigualdade, corrupção, violência, e, da mesma maneira, muitos pontos positivos.

Por ser um país economicamente mais desenvolvido, o cidadão que recebe um salário mínimo no país português, consegue viver com um pouco mais de dignidade, se comparado ao Brasil, sobretudo por causa da moeda e da segurança econômica, o que resulta em uma boa qualidade de vida, considerando que fatores econômicos influenciam direta e indiretamente na saúde das pessoas.

Vamos saber mais sobre como é viver em Portugal.

Saúde, educação, segurança e outros: qualidade de vida em Portugal

O salário mínimo em Portugal é 705 euros. Este é o valor que muitos cidadãos utilizam para sobreviver nas 159 cidades portuguesas.

De acordo com o Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações, a população portuguesa já supera os 10 milhões de habitantes.

Brasileiros interessados em viver legalmente no país, podem se valer do processo de nacionalidade portuguesa, se tiverem ascendentes portugueses, ou requerer um visto de residência.

A Dra. Denise Marques, profissional do Direito Internacional, explica sobre os efeitos da cidadania portuguesa: "Quem tem atribuída a Nacionalidade Portuguesa é considerado cidadão nacional e os efeitos dessa nacionalidade, retroagem à data de seu nascimento. Já os que adquirem a Nacionalidade Portuguesa Derivada, passam a ter reconhecidos os efeitos da nacionalidade, a partir do dia em que é lavrado o assento de nascimento em Portugal."

Em relação aos vistos de residência, segundo o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), em 2021, Portugal registrou um número expressivo de imigrantes, 714.123 estrangeiros de diversas nacionalidades escolheram o país para recomeçar a vida. Deste número, 209.072 são brasileiros que vivem legalmente no país europeu. O motivo principal é a instabilidade econômica do Brasil.

Moradia em Portugal

Apesar de pagar impostos mais baratos, dependendo do valor da renda, o expressivo movimento migratório no qual Portugal está inserido, está valorizando o custo de moradia. Com o aluguel cada vez mais competitivo, fica difícil encontrar imóveis mais baratos para viver nos grandes centros.

Este desafio, não são apenas os estrangeiros que vivenciam, como a população portuguesa também.

Alimentação em Portugal

Ir às compras nos supermercados portugueses é vantajoso. Os valores dos alimentos são geralmente mais baratos. O quilograma do bacalhau, por exemplo, é cerca de 6,99 euros, enquanto que no Brasil varia entre 72 a 130 reais.

Muita diferença, não? Pensando nisso, podemos concluir que a qualidade alimentar em Portugal é boa. Os trabalhadores conseguem escolher seus pratos. Há também restaurantes com diversos preços.

Segurança em Portugal

Ir trabalhar, estudar, passear, sair durante a noite ou pegar uma estrada menos movimentada em Portugal não são atitudes que exigem muita cautela quanto à segurança. De acordo com a Global Peace Index, em 2021, o país ocupou a quarta colocação no ranking de países mais seguros do mundo.

O sucesso se deu, principalmente, porque nos últimos dez anos, o governo português investiu pesado em segurança, compreendendo que o turismo é de suma importância para a economia.

Educação

Com o ano letivo que se inicia em setembro, Portugal tem escolas públicas e privadas, sendo a maior adesão da população às públicas.

Uma curiosidade para os brasileiros, além da diferença do início das aulas, é o horário das aulas, das 9 às 15h30, com um intervalo para o almoço. Normalmente, as escolas oferecem o serviço estendido, para pais - que por motivo de trabalho - precisam deixar os filhos nas instituições até mais tarde.

Outro fato curioso é que embora as escolas públicas em Portugal não cobrem mensalidade, é de obrigação dos pais custear as despesas com a alimentação. Sendo três refeições por dia, que custam aproximadamente 1,46 euros. Os municípios cobrem os gastos com o material didático dos alunos.

O ensino público em Portugal é considerado excelente. Apesar disso, as escolas privadas possuem diferenciais como: formar alunos bilíngue ou trilíngue, oferecer atividades extracurriculares, oferecer plano de estudo individual, entre outros.

Portugal

Como podemos perceber, Portugal tem suas vantagens e desvantagens. Quem pretende viver no país precisa, antes de mais nada, compreender que precisa de tempo para adaptação, tanto em relação a comportamento, modelos de trabalho, entre outras questões.

Atualmente é um país mais diverso, com boas oportunidades de trabalho, principalmente nas áreas da saúde e tecnologia.

