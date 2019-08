Vixe: a mistura do sportwear com o tropical é o foco do garimpo fashion dessa semana

Sportwear Tropical

Viver em uma cidade urbana e praiana, como Salvador, permite um bom diálogo entre o universo prático do espotivo e a profusão de cores e estampas do tropical. Quer uma boa inspiração para montar uma produção nessa pegada? Dá uma espidinha na campanha da nova colab Adidas x FARM. Ela traz um mix de estampas da marca carioca com silhuetas casuais e esportivas da Adidas. Já disponivel nas lojas FARM, a coleção vêm com peças versáteis, como leggings, shorts, tops, sneakers e adilettes, fáceis de compor, e que vão da academia às ruas.

Créditos: Divulgação/Reprodução

2 em um

Que tal unir dois hits em um produto só? O vixe amou esse par de tênis, garimpado na Zattini (zattini.com.br), que se destaca pelo tom neon e pelo shape mais robusto. Chamado de chuncky é capaz de iluminar qualquer visu. Rolou sentimento? Arremata o seu por R$ 199,99.

Créditos: Divulgação/Reprodução



Lacrativa

A pochete, realmente, caiu no gosto dos fashionitas. O acessório versátil é usado nas produções mais urbanas e também funciona bem como item utilitário, para colocar o celular na hora da corrida. Onde achar um modelo bapho? Lojas da Renner (lojasrenner.com.br). Preço: 79,9.

Créditos: Divulgação/ Reprodução



Boho revisitado



Cansou do estilo boho? Hora de reinventá-lo. Dica de stylist: aposte em um item com a pegada, como essa saia étnica do Sarastro Brechó ( @sarastrobrecho), que custa RS 35,9, e misture com elementos de um outro estilo. Podem ser peças rocker ou esportivas.

Créditos: Divulgação/Reprodução



Redondinho



Um par de óculos com aquele toque fashion e o visu sai do lugar comum. Se o intuito é causar, investe em uma armação com lentes vermelhas, como essa batizada de Gummy, que você encontra no e-commerce LBA boutique (lbashop.com.br). Preço:RS 99.



Créditos: Divulgação/Reprodução