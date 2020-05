Vixe: conforto e autenticidade

Back to basics

Conforto é a palavra de ordem dos nossos tempos de confinamento. Se ficar em casa é uma necessidade pelo nosso bem e dos outros, não vamos querer passar aperto com roupas. A ideia é ter algo versátil para o dia-a-dia. Esse é o espírito da coleção cápsula da Hering intitulada “Amor Essencial”, com o objetivo de destinar parte do lucro à CUFA, em auxílio às mulheres atendidas pelo projeto “Mães de Favela”. Todas as peças em moletom refletem esse apelo por praticidade e aconchego. O combo short e abrigo de capuz é curinga para qualquer momento do dia e pode ser combinado com outras peças, facilmente. Tudo disponível no e-commerce da marca: www.hering.com.br

Autenticidade

Basta uma camiseta para passar uma boa mensagem, ou refletir um pouco sobre quem somos. E se uma ainda vem com a frase :“Soy autentica” não vai restar dúvidas de que você é uma pessoa cheia de personalidade. Essa t-shirt divertidíssima é da Nosesense (www.nonsense.com.br) e custa R$ 49,9.

Dono do jogo

Já pensou em trocar a fivela do seu cinto de sempre? Essa mudança simples pode transformar esse acessório na peça chave do look. Olha só essa com desenho de dados, garimpada na loja Honk ( www.honkbrand.com), que traz itens vintage com estética bem western. Preço? R$ 94,41.

Pegada retrô

Os tênis nunca saem de moda, sempre se reinventam. Uma prova disso são esses modelos que resgatam o design de décadas atrás e trazem para os nossos dias. Os boys que curtem um estilo sportwear retrô vão adorar esse modelito Adidas inspirado nos anos 70. Descole o seu na Artwalk (www.artwalk.com), por R$ 299,99.

Muita cor

Incluir uma peça com mais cor, ou apelo lúdico na decoração é a dica pra injetar poesia em casa. O vixe amou o bule em forma de elefante, da Souq (www.souqstore.com.br), um desses itens que quebram com a monotonia. E, ainda, pode ser usado como vasinho para colocar flores. Custa: R$ 137,4.