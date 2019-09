Vixe: cores fortes e estética urbana dão o tom do garimpo fashion dessa semana

Bem urbana

Quem ama essa vibe esportiva que tomou conta da moda, sabe que é possível brincar com sobreposições, cores e elementos vindos do visu da academia, na hora de montar uma produção urbana. Atrás de uma boa inspiração? Olhos abertos para a nova campanha da 2nd Floor para a Primavera. Em tempo: a coleção intitulada Modern Mariners , inspirada no universo tecnológico e streatwear, faz uma imersão no mundo dos marinheiros. Cool!

Créditos: Divulgação

Vermelha poderosa

Uma saia bafônica para você chamar de sua. Que tal bater muita perna por aí com esse modelito de vinil- de puro efeito- arrematado na lojinha virtual da Sri Clothing (sriclothing.com)? Dica de styling: combine com um top do mesmo material e arrase no visu. Preço: RS 79.

Créditos: Divulgação

Vintage

Fashionista que é fashionista vai enlouquecer com esse casaco da Adidas, com perfume noventinha, garimpado no brechó virtual Fermín Cacarecos (@fermin cacarecos). O vixe amou a peça versátil que veste ele ou ela. Custa: RS 119,9.

Créditos: Divulgação



Cor e trama

É tempo de investir em itens vibrantes, capazes de iluminar os looks de Verão. Se você não abre mão de um visu todo branco, para deixar a produção fresh, joga cor nos acessórios. Essa bolsa de palha da C&A (cea.com.br) é a escolha perfeita para os dias mais quentes. Preço: RS 79,99.

Créditos: Divulgação

80’s

Um escarpim pink é um ótimo antídoto contra a mesmice. Se inspira na Madonna dos anos 80 e usa a peça com meia para incrementar o visual. Onde achar? No e-commerce da Zattini (zattini.com.br). Você leva o calçado por RS 84,99.

Créditos: Divulgação