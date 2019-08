Vixe: garimpo fashion certeiro foca nas estampas geométricas e no tom neon como as apostas do verão

Uma obra de verão

Um vestido é sempre um vestido. E não pense que pelo fato da peça ser estampada, ela tem vida curta. O segredo é botar a criatividade para funcionar. Dá só uma espiadinha na campanha da Lenny (lennyniemeyer.com.br) para o Verão. O modelo com estamparia geométrica já rouba a cena e usado com qualquer acessório se destaca. Mas, você também pode ir além e usar de pequenos truques para dar aquele toque fashion no look do dia. Experimenta usar uma camisa de manga longa por baixo ou uma jaqueta jeans apoiada nos ombros. Em tempo: a coleção nasce inspirada no minimalismo tropical, com paleta de tons terrosos que passam por verde musgo, vermelho e azul marinho.

Créditos: Divulgação

Tropical urbano

Uma jaqueta descolada com pegada tropical é peça ideal para injetar uma boa dose de alegria em um visu urbano. Rolou sentimento? Olhos abertos para o modelito arrematado no e-commerce da Nike (nike.com.br) que custa R$ 269,9. Dica de stylist: use por cima de um vestido colorido e registre para o insta.

Créditos: Divulgação

Coadjuvante perfeito

O cinto neon é o acessório da vez. O segredo é pensar em uma produção bem sportwear - um macacão com essa pegada é certeiro - e deixar a peça em destaque. O vixe amou o lançamento de verão da Youcom (youcom.com.br) em gorgurão e no tom rosa. Preço: R$ 39,9.

Créditos: Divulgação

Boys and girls

Uma camisa geométrica e o look não passa despercebido, seja para ele ou ela. Esse modelito da marca Cabana (usecabana.com.br), batizado de Gaudi, encanta pela estamparia colorida bem vibrante. Os boys podem coordenar com um short de cor, já as girls podem usar com um jeans retrô. Preço R$ 99.

Créditos: Divulgação

Pesadão

Um tênis robusto é a solução fashion para quebrar a feminilidade de um visu. O modelo chunky é o mais desejado do momento e vai muito bem com uma produção lady like. Mas, se o intuito é investir em uma estética esportiva, o calçado também é boa aposta. Onde achar? Nas lojas da C&A (www.cea.com.br). Preço R$ 169,99.

Créditos: Divulgação