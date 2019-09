Vixe:moda masculina e achadinhos para incrementar o look do dia-a-dia são os destaques da semana

Ao Sabor do Mar

Boys descolados dão um descanso as tradicionais estampas tropicais e investem no navy. Para dar ainda mais bossa à produção, o conjuntinho se destaca como combo fashion da vez. Atrás de uma boa inspiração? Confere a nova campanha de verão da Soul Dila (souldila.com.br). Em tempo: a marca baiana traz como inspiração a expressão "de todos os mares", que batiza a nova coleção para os dias mais quentes.

Créditos: Peu Fernandes

Obra de arte

Uma t-shirt bem humorada e o look sai do lugar comum. Que tal trazer a famosa Monalisa como protagonista da cena e criar uma produção divertida? Se rolou sentimento, olhos abertos para o modelito garimpado na lojinha virtual Lo Cuervo (locuervo.com). A camiseta bacaninha sai por R$ 153,5.

Créditos: Divulgação

Beeem punk

Quantas vezes procuramos um calçado mais subversivo, capaz de trazer uma boa dose de irreverência ao visu de todo santo dia? Faz parte desse time? Então, dá só uma espiadinha nesse modelito com spikes arrematado no e-commerce da Nastra Shoes (nastrashoes.com.br). Dica de stylist: use com um vestido cor de rosa e crie um mix perfeito. Preço: R$ 239.

Créditos: Divulgação

Esportivo

Vamos descolar um shortinho com pegada esportiva e fazer bonito por aí. O vixe amou o modelito da D. Factory (dfactory.com.br). Truque fashion: use com um top de brilho e o look fica fresh e glamouroso. Custa R$ 60.

Créditos: Divulgação

Achadinho

Um par de óculos com um tom vibrante e a peça vira, imediatamente, o protagonista da produção de moda. Se a armação for vermelha - aposta em um batom com a mesma cor - e não precisa de mais nada. Onde achar? Na lojinha batizada de Genie Vintage (genievintage.com.br). Preço R$ 49,9.

Créditos: Divulgação