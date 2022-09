Vizinho suspeito de matar pedagoga no Acupe é preso

Foi preso na tarde desta sexta-feira (23) o suspeito de assassinar a pedagoga Nazaré Barros Lago, de 48 anos. O crime aconteceu dentro do apartamento da vítima, na Rua Nossa Senhora de Guadalupe, no Acupe de Brotas, na noite de domingo (18). Ela foi marca a facadas.

De acordo com informações da polícia, Jackson foi encontrado caminhando no bairro da Calçada. Ele foi reconhecido por populares, que acionaram os policiais. Ele foi levado para a 1ª Delegacia de Homicídios DH/Atlântico, onde teve o mandado de prisão preventiva cumprido. A operação foi feita por uma equipe do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) da 16ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

O suspeito era vizinho da vítima e tinha um "namoro imaginário" com a pedagoga, segundo relatou a delegada Pilly Dantas, responsável por investigar o feminicídio. Ela afirma ainda que essa não foi a primeira vez que ele teve um relacionamento imaginário com moradoras do prédio onde ele trabalhava.

Apesar do comportamento, essa foi a primeira vez que a situação avançou para um episódio de violência. Jackson chegou a agredir um sobrinho cerca de duas semanas antes do crime após vê-lo conversando com Nazaré. Durante as agressões, Jackson dizia repetidamente que "não aceitava esse tipo de comportamento", sem especificar o motivo.

Ainda segundo Pilly, Jackson era alcoólatra e chegou a ficar 10 anos sem beber, mas tinha voltado a consumir álcool.