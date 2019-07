VLT do Subúrbio abre vagas de emprego em diversas áreas

A Metrogreen Skyrail Concessionária da Bahia - pertencente à chinesa Build Your Dreams (BYD), responsável pela implantação e operação do VTL do Subúrbio - está contratando profissionais de nível superior. Há oportunidades para diversas funções como analista de contratos, analista fiscal sênior, contador, analista de pós-vendas, analista financeiro, coordenador de QSMS, analista de compras e analista da qualidade. Os interessados devem encaminhar o currículo mencionando no assunto o nome da vaga para recrutamento@byd.com até esta sexta-feira.

Salário e benefícios

Além de salário compatível com o mercado, os selecionados terão benefícios como plano de saúde, plano odontológico, vale-refeição e vale-transporte. O horário de trabalho é de segunda a sexta-feira das 8h às 17h48.

Formação

Os candidatos a uma vaga no VLT devem ter formação em áreas como Administração, Direito, Economia, Ciências Contábeis, Engenharia e Comércio Exterior. O consórcio busca ainda profissionais com conhecimentos no pacote Office e nível avançado de inglês.